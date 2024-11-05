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▲▼John Park的性感聲線，李泳知、觀眾都拍手叫好。（圖／KBS Kpop YouTube）

▲John Park是美籍韓裔男歌手，擅長用低沉嗓音表演各種歌曲。（圖／John Park IG）

繼《Drama》、《Armageddon》、《Supernova》後，人氣女團aespa再推出洗腦神曲《Whiplash》，成員Giselle、Ningning 、Karina 、Winter除了上李泳知的節目打歌，身高180cm的男神John Park也受邀表演，John Park登台翻唱《Whiplash》短短1分30秒的影片，讓40萬人聽到「瘋掉」，連Karina都翻牌認證：「這是我聽過最性感的！」李泳知的節目《The Seasons：李泳知的 Rainbow》邀請John Park作客，他也表演了一段《Whiplash》，低聲線的嗓音驚呆眾人，台下觀眾紛紛摀嘴表示讚嘆，收看節目的網友也聽傻眼：「這是什麼語調？聲音超級讚的耶！」、「這樣的翻唱才是真正的精髓啊，John Park的音樂真的無敵」、「真的是瘋了」、「這首歌原來是這麼性感的歌嗎？」、「果然男人就是要低音嗚嗚，真的太性感了！」好評如潮。其實錄影當天，《Whiplash》的原唱aespa也是嘉賓之一，她們聽到John Park的表演後，也一致認證好聽，Karina還說：「他是我見過最性感的哥哥！」讚美讓John Park不知所措，害羞到一直想逃離現場。此外，John Park今年曾跟Karina主持Netflix節目《怪奇謎案限時破》，John Park也曾把翻唱aespa的影片上傳YouTube，John Park還把Cover的《Supernova》畫面傳給Karina，甚至流到「SM娛樂」社長手上，2人看了直呼喜歡，所以特地抽1天跟John Park見面錄影，好情誼可見一斑。John Park是美籍韓裔男歌手，身高180cm，今年36歲。他先是在2010年參加《美國偶像》第9季嶄露頭角，之後在南韓選秀節目《Superstar K2》拿下亞軍，正式在南韓歌壇出道。John Park都以低沉的聲線詮釋老派和經典流行曲，此音樂風格在南韓樂壇相當少見。除了唱歌，John Park也很常受邀上節目，選秀、歌唱、經典綜藝都有，包含《無限挑戰》、《兩天一夜》、《看見你的聲音3》、《大腦性感的時代－問題的男人》、《隱秘而偉大》、《Busted! 明星來解謎 》等等；還曾跟白種元一同經營餐廳、拍攝《生意天才白社長》系列綜藝，演藝事業相當多元。