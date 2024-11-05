我是廣告 請繼續往下閱讀

▲喜歡音樂在陳子鴻（前排左三）掌舵下，日前舉辦冬季演唱會，參演主角各個大有來頭，企業菁英齊聚一堂。（圖／喜歡音樂提供）

▲奇軒在喜歡音樂學唱後，將舞台處男唱獻給成果演唱會，嗨唱張震嶽的〈自由〉，爆發力十足。（圖／喜歡音樂提供）

金牌製作人陳子鴻掌舵的「喜歡音樂」搶先在入冬之際熱鬧舉辦「喜歡音樂冬季演唱會」，與眾不同是這場演唱會主角們各個有來頭，不是企業董座就是闆娘貴婦，還有牙醫、金融高管及頂尖建築師，年齡層從9歲到樂齡，其中驚見鴻海創辦人郭台銘小千金Bella精心裝扮成小公主獻唱，成為全場年紀最小的「嬌點」，媽媽曾馨瑩還花2天功夫親自為她編織髮辮，並帶外婆、哥哥到場為她加油，是歌唱班小寵兒；還有因「Tricking」影片在全球突破5.5億點閱的台灣第一位千萬YouTuber奇軒，也首度在台上開金嗓飆唱，深藏不露的爆發力、嗨翻全場。陳子鴻入行37年，製作超過3百張國、台、英語專輯，合作過不少天王天后，包括江蕙、劉德華、張惠妹、戴佩妮、周興哲、徐若瑄等，是超級金牌製作人。1999年創立喜歡音樂，培育眾多歌手，目前旗下有林佳辰、周祖安、PER6IX等藝人。他透露，4年前成立「歌唱訓練班」其實是想幫一些朋友圓夢，沒有對外招生，VIP專屬一對一教唱，為此還找來政大EMBA學妹陳瑀希Vivian擔任班主任，安排金曲級歌唱老師指導，並不定期舉辦成果發表，用演唱會專業樂手伴奏，讓學員感受歌手般的表演舞台。今年「喜歡音樂冬季演唱會」在Corner House舉辦，全程由25位學員參演，節目開場就由樂齡阿嬤Yuki演唱〈愛江山更愛美人〉，搭配舞蹈劉老師雙人演出，又唱又跳；接著最小「嬌點」郭台銘9歲小女兒Bella登場，也立刻成為焦點，她精心打扮成《魔髮奇緣》樂佩公主，獻唱迪士尼歌曲〈I See the Light〉，展現遺傳自父母的大將之風與舞台魅力。為了替愛女圓夢演出，曾馨瑩還花了2天功夫親自為她編織髮辮，並帶外婆和哥哥一起到場加油，Bella表演完畢，曾馨瑩帶著家人一起上台獻花拍照，氣氛溫馨幸福。節目中唯一一首自創單曲是建設公司老闆李察演唱的〈心中有火〉，他表示平常認真工作，但對音樂難以忘情，過了不惑之年才來到喜歡音樂歌唱班築夢寫歌，希望為自己的人生畫上絢麗色彩。成為台灣首位突破千萬訂閱的鑽石級YouTuber奇軒則嗨唱張震嶽的〈自由〉，把處男秀獻給「喜歡音樂演唱會」，主持人問他有沒有開直播？他笑答「沒開，今天要不是腳受傷，就表演後空翻。」陳子鴻近年為音樂傳承貢獻不少心力，另一方面也為愛唱歌的朋友開啟尋夢大門，喜歡音樂歌唱班班主任Vivian表示，「我們有最專業的環境，最專業的老師，甚至有表演舞台，想要錄單歌，我們錄音室應有盡有，想要辦生日趴，我們也可以幫忙，跟歌唱表演相關的，都可以幫大家圓夢。」陳子鴻也開心分享心得，「舉辦成果演唱會，可以看到平常正經嚴肅的老闆和董娘為準備演唱緊張的模樣，十分可愛，看他們進步也很有成就感。」他表示最大的出發點是幫助有歌唱夢想的人勇於自我實現，展現出對音樂的熱愛與堅持。