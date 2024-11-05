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食藥署今（5）日公布邊境不合格產品名單，其中由國內知名代理商天工生技股份有限公司自美國進口的TABASCO辣椒汁，遭檢出禁用致癌農藥環氧乙烷。另裕毛屋企業股份有限公司從日本進口的「糙米」則是檢出重金屬無機砷，美國進口生蠔、美國進口菠菜、菲律賓進口海膽卵皆檢出重金屬殘留違規。食藥署今日公布邊境查驗不合格名單，共有30項不符規定，其中，天工生技股份有限公司自美國進口的TABASCO辣椒汁，檢出殘留農藥環氧乙烷0.1mg/kg，總計122公斤，已退運或銷毀。此外，裕毛屋企業股份有限公司自日本進口的「糙米」檢出含有重金屬無機砷0.39mg/kg，高於標準值，牌明為小柳農園，總計14公斤已全數退運或銷毀。食藥署表示，今（2024）年4/28到10/28間，邊境共報驗333批美國調味醬，其中有23批不合格，不合格率6.9%，主要為環氧乙烷、二氧化硫超標。已從今年8/12到明年2/11間，針對美國調味醬輸入採取築批查驗，須百分百合格才可放行。另邊境檢出不合格調味醬料在美方回應前就輸出，則是要求月底前改善，若未改善就會針對有違規紀錄的製造商全面停止進口。此外，食藥署此次查驗的不合格名單中，越南大白菜、日本蔥、中國桂花、馬來西亞黑胡椒原粒、中國八角碎、澳大利亞鮮茂谷柑、越南結球萵苣、印度米、澳大利亞糙米、日本鮮哈密瓜、越南青花菜、日本鮮奇異果等，皆檢出農藥殘留含量不符規定。另有多項海鮮檢出含重金屬，包含菲律賓海膽卵、美國生蠔。其他如義大利白酒醋、印尼ABC調味醬皆因漂白劑含量不符規定，其中，ABC調味醬有1117公斤遭退運、銷毀。除了農產、海鮮、調味醬外，食藥署也檢出中國的砧板容器具、保鮮盒，溶出試驗不符規定，分別是劻漢國際企業有限公司、詠捷星企業有限公司等進口。