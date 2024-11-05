我是廣告 請繼續往下閱讀

▲原PO在買手搖飲時，前方遇到一個外國人正在點餐，對方用蹩腳的中文努力表達，卻被台灣版「客製化」一連串問題擊潰。（示意圖／取自Shutterstock）

台灣手搖飲文化盛行，也是許多外國人來台必嘗試的特色之一。近日就有一名網友分享，她在排隊買手搖飲時，前方正好遇到外國人點餐，對方用蹩腳的中文努力表達，沒想到店員直接搬出甜度冰塊、加不加珍珠等多個關卡， 讓該名外國人回答到滿頭大汗，最後更被魔王關擊潰，讓原PO忍不住笑出來喊：「台灣手搖杯真的有夠客製化！」一名網友昨（4）日在Threads上發文，表示她在買手搖飲時，前方遇到一個外國人正在點餐，對方用蹩腳的中文努力表達：「窩咬一杯冬瓜露。」沒想到該品項尚未開賣，她只好改口：「oh…那窩…一杯鮮奶茶吧。」接著店員又陸續問了，讓外國人已緊張到滿頭大汗，「猝不及防被一連串問題擊潰」，最後當全場人以為終於結束點餐時，店員又緩緩開口問讓原PO跟外國人同時笑出聲音，直呼「台灣手搖杯真的有夠客製化！」貼文一出，吸引1.5萬名網友按讚，眾人笑翻留言，「外國人買個手搖杯，像是中文聽力考試最高級」、「最後還要問載具要嗎？自帶杯嗎？line pay嗎？有集點卡嗎？」、「這就很像台灣人去美國subway 點餐的概念吧」、「點杯飲料要過五關斬六將的感覺XD」。還有苦主現身喊，「滯留台灣第七年的歪國人表示：每次點飲料都像在考試，我不會說我上次點冰沙說要半糖少冰。」