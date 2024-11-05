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法務部表示「本部辦理刑法墮胎罪章修正草案之法案預告程序，經廣納各界寶貴意見後，認本罪章之修正涉及對懷胎婦女身體自主權、健康權之保障及衡平對胎兒之保護議題，各界意見對於本罪存廢、不罰之範圍及刑度之意見，目前尚未獲得共識。爰撤回草案預告，再行研議，以期周延。」 法務部在10月29日發布公告，預告修正《刑法》墮胎罪等條文，研擬刪除第292條「宣傳墮胎罪」，並擬調整罰金級距，將罰金從3000元提高至8萬元，引發婦女團體抗議，認為人工流產除罪化已是全球趨勢，法務部不修法除罪化反而提高罰金，是嚴重侵犯女性身體自主權；法務部後續回應，強調會廣納意見審慎評估。



法務部在10月29日發布公告，預告修正《刑法》墮胎罪等條文，研擬刪除第292條「宣傳墮胎罪」，並擬調整罰金級距，將罰金從3000元提高至8萬元，引發婦女團體抗議，認為人工流產除罪化已是全球趨勢，法務部不修法除罪化反而提高罰金，是嚴重侵犯女性身體自主權；法務部後續回應，強調會廣納意見審慎評估。 對於法務部擬提高墮胎罪罰金一事，民眾黨團總召黃國昌表示，尊重台灣每一位女性朋友的身體自主權與墮胎權，他完全搞不懂法務部在幹嘛，「是吃飽太閒嗎？搞這個幹嘛？」



對於法務部擬提高墮胎罪罰金一事，民眾黨團總召黃國昌表示，尊重台灣每一位女性朋友的身體自主權與墮胎權，他完全搞不懂法務部在幹嘛，「是吃飽太閒嗎？搞這個幹嘛？」 雖然修法草案預告公告期間為14日，不過，由於婦團反對力道強，法務部決定從善如流撤回草案預告。



雖然修法草案預告公告期間為14日，不過，由於婦團反對力道強，法務部決定從善如流撤回草案預告。



法務部日前公告將修法《刑法》墮胎罪，將罰金金額從三千元提高至八萬元，針對婦女團體控訴刑法墮胎罪早應廢除、法務部有提高墮胎罪罰金的修法相關意向，法務部今（5）日中午表示，各界意見對於本罪存廢、不罰的範圍及刑度之意見，目前尚未獲得共識，撤回草案預告。