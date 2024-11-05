LINE貼圖漲價了！今（5）日起LINE正式調整代幣價格，50代幣從新台幣33元漲至35元，等於若是用手機買貼圖，一組至少就要35元。幸好每周都有免費貼圖不斷更新，官方貼圖小舖今（29）日上架2組全新貼圖，趕緊下載最新早安圖、午安圖問候親友。
如果兩組不夠用，LINE超值方案推出「免綁卡試用活動」，活動到11月13日9時59分前，可免費爽用「超值方案」，標示紫色「P」徽章的貼圖、主題都能無限暢用，且試用免綁定支付方式，完全不用擔心忘記取消訂閱被扣款，到期後就會自動恢復原狀。
☑️LINE超值方案「免綁卡試用活動」活動頁面（點此去👉）
🟡「貼圖小舖」11月5日上架
📍UGG SEASON 期間限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/19
使用效期：90天
取得條件：加入好友，限量前10萬名好友
📍LINE購物護照★小雞汁購物趣（⬇️點此下載）
下載期限：2024/12/04
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
🟡「隱藏版」貼圖專區
📍波鴿家族×嘎嘎貓（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/28
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 夯話題×奇異鳥的購物小日常（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/22
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物 × 柴犬皮皮（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/22
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE購物護照★ㄅㄅㄐ的逗趣日常（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/09
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍高財森學園（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/14
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍「Ｕ世代×響應疾病平權」（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/07
使用效期：180天
取得條件：無條件免費下載
📍LINE購物直播 × TiNg（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/06
使用效期：90天
取得條件：加入好友
🟡「貼圖小舖」11月貼圖整理
📍momo co超實用日常貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/28
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍LINE購物品牌名店 × 四腳貓（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/28
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍凱基阿福-超好用的日常對話（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/21
使用效期：180天
取得條件：加入好友
📍小三美日×昏呱 慵懶無鴨力生活登場！（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/21
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE購物×流浪狗勾（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/20
使用效期：90天
取得條件：加入好友
📍LINE GO × 熊大與朋友們歡慶週年（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/13
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
📍LINE發票管家×白白日記（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/06
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件
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下載期限：2024/11/22
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