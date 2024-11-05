LINE貼圖漲價了！今（5）日起LINE正式調整代幣價格，50代幣從新台幣33元漲至35元，等於若是用手機買貼圖，一組至少就要35元。幸好每周都有免費貼圖不斷更新，官方貼圖小舖今（29）日上架2組全新貼圖，趕緊下載最新早安圖、午安圖問候親友。

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如果兩組不夠用，LINE超值方案推出「免綁卡試用活動」，活動到11月13日9時59分前，可免費爽用「超值方案」，標示紫色「P」徽章的貼圖、主題都能無限暢用，且試用免綁定支付方式，完全不用擔心忘記取消訂閱被扣款，到期後就會自動恢復原狀。

☑️LINE超值方案「免綁卡試用活動」活動頁面（點此去👉）

▲LINE超值方案有「免綁卡試用活動」，時間到會自動恢復原狀，免擔心忘記取消續約扣款。（圖／LINE提供）
▲LINE超值方案有「免綁卡試用活動」，時間到會自動恢復原狀，免擔心忘記取消續約扣款。（圖／LINE提供）
🟡「貼圖小舖」11月5日上架

📍UGG SEASON 期間限定貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/19
使用效期：90天
取得條件：加入好友，限量前10萬名好友

▲LINE免費貼圖「UGG SEASON 期間限定貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「UGG SEASON 期間限定貼圖」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物護照★小雞汁購物趣（⬇️點此下載）
下載期限：2024/12/04
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物護照★小雞汁購物趣」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物護照★小雞汁購物趣」。（圖／取自LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📍波鴿家族×嘎嘎貓（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/28
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「波鴿家族×嘎嘎貓」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「波鴿家族×嘎嘎貓」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 夯話題×奇異鳥的購物小日常（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/22
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物 夯話題×奇異鳥的購物小日常」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 夯話題×奇異鳥的購物小日常」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物 × 柴犬皮皮（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/22
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 柴犬皮皮」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物 × 柴犬皮皮」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物護照★ㄅㄅㄐ的逗趣日常（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/09
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE購物護照★ㄅㄅㄐ的逗趣日常」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物護照★ㄅㄅㄐ的逗趣日常」。（圖／取自LINE）
📍高財森學園（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/14
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「高財森學園」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「高財森學園」。（圖／取自LINE）
📍「Ｕ世代×響應疾病平權」（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/07
使用效期：180天
取得條件：無條件免費下載

▲LINE免費貼圖「Ｕ世代×響應疾病平權」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「Ｕ世代×響應疾病平權」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物直播 × TiNg（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/06
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × TiNg」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物直播 × TiNg」。（圖／取自LINE）
🟡「貼圖小舖」11月貼圖整理

📍momo co超實用日常貼圖（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/28
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「momo co超實用日常貼圖」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「momo co超實用日常貼圖」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物品牌名店 × 四腳貓（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/28
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 × 四腳貓」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物品牌名店 × 四腳貓」。（圖／取自LINE）

📍凱基阿福-超好用的日常對話（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/21
使用效期：180天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「凱基阿福-超好用的日常對話」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「凱基阿福-超好用的日常對話」。（圖／取自LINE）
📍小三美日×昏呱 慵懶無鴨力生活登場！（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/21
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「小三美日×昏呱 慵懶無鴨力生活登場！」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「小三美日×昏呱 慵懶無鴨力生活登場！」。（圖／取自LINE）
📍LINE購物×流浪狗勾（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/20
使用效期：90天
取得條件：加入好友

▲LINE免費貼圖「LINE購物×流浪狗勾」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE購物×流浪狗勾」。（圖／取自LINE）

📍LINE GO × 熊大與朋友們歡慶週年（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/13
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE GO × 熊大與朋友們歡慶週年」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE GO × 熊大與朋友們歡慶週年」。（圖／取自LINE）
📍LINE發票管家×白白日記（⬇️點此下載）
下載期限：2024/11/06
使用效期：90天
取得條件：達成指定條件

▲LINE免費貼圖「LINE發票管家×白白日記」。（圖／取自LINE）
▲LINE免費貼圖「LINE發票管家×白白日記」。（圖／取自LINE）

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