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▲富邦悍將球團今（21）日宣佈，將聘請執教經歷豐富的林威助教練，出任悍將球團副領隊一職，未來他將與林華韋領隊、郭泰源執行副領隊以及陳金鋒總教練，共同協助球隊提升整體競爭力，取得更優異的成績。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將球團日前宣佈，聘請執教經歷豐富的林威助教練，出任悍將球團副領隊、二軍農場主管一職，未來他將與林華韋領隊、郭泰源執行副領隊以及陳金鋒總教練，共同協助球隊提升整體競爭力，取得更優異的成績。首先，記者會主持人詢問道過去一年的生活，林威助說：「並提到在台體大擔任客座教練一事，表示：「再來就是，有去台體這邊教學，也間接學習到怎麼跟年輕球員交流，做技術指導 並且有一個好的互動，對接下來的工作有幫助。」接著主持人問道，在過去一年間是否接到其他球隊邀請，林威助親口證實：「有其他球隊有聯繫，日本球隊也有。」不過談到為何最終選擇富邦球團，他說：「對於自己接下來的工作，林威助表示希望從另一個角度幫助球隊，「因為接下的是副領隊，還有農場主管，接下來想從另一個角度幫助球隊，主要是要協助年輕球員成長，然後在二軍基地做一個適合的規劃，協助年輕球員規劃。」