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第三屆世界棒球12強賽將於11月9日至24日登場，各國積極展開備戰，日本隊守護神大勢在4日的賽前集訓展現驚人火球，頻頻飆出150公里以上速球，加上極具威力的指叉球，令在場觀察的台灣情蒐團隊驚嘆不已。日本隊從4日起在宮崎市清武綜合運動公園展開集訓，大勢首次在實戰打擊練習登板。儘管他未能投出個人最快的160公里球速，最快球速153公里，但他仍成功壓制打者，他表示：「雖然沒有達到預期的球速，但能夠在實戰中投出自己的球路，讓我感到滿意。」在實戰練習中，大勢讓紅林弘太郎、源田壮亮擊出右外野飛球，接著三振5五十幡亮汰，並讓古賀悠斗擊出滾地球。大勢的出色表現引起了台灣情蒐團隊的高度關注。手持測速槍的球探沈鈺傑表示：「大勢果然名不虛傳，他的直球速度超過150公里，球質非常優異，指叉球的變化也相當犀利。」日本隊監督井端弘和在本壘附近親眼觀察大勢的投球，對他的狀態感到滿意。他說：「現在球速已經超過150公里，但我相信他還能投得更快，目前進展非常順利。」監督井端也對日本大賽MVP、橫濱DeNA外野手桑原將志即將與國家隊會合表示期待。大勢表示：「我會全力調整，在開幕戰前達到最佳狀態。」他預計在13日對澳洲的開幕戰中登板，期望為球隊貢獻最大的力量，守住每一場勝利。