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美國總統大選於美東時間5日（台灣時間6日）進行投票，共和黨總統候選人川普以及民主黨總統候選人賀錦麗在最後關頭激烈比拚，戰況十分膠著，外界普遍看好川普有贏面。對此，作家「漂浪島嶼」表示，如果川普再起，一旦到處要保護費，要求美國利益優先，又搞僵國際關係，連帶台灣也受害，各國重回國家保護主義，甚至會重思和中國的關係。漂浪島嶼4日在臉書發文，針對美國總統大選，若以全國民調，民選投票賀錦麗勝過川普，應該是篤定當選；但是美國採取選舉人制度，各州選舉人票，贏者全拿，所以就算全國人民多數投給某候選人，但是對手只要掌握關鍵大州，依然能夠獲得勝選。漂浪島嶼提及，2016年川普對希拉蕊的總統大選，民選得票中，川普獲得6千2百多萬票，希拉蕊獲得6千5百多萬票，希拉蕊勝過川普300多萬票，但是在選舉人票數上，川普以304票對227票勝出，美國錯過第一位女總統。現今賀錦麗是否再重蹈過去的覆轍，贏民選票數，輸選舉人票，再過一天即能揭曉，美國是否第二度錯過一位女總統。漂浪島嶼指出，對於川普，代表著白人男性中心的牛仔形象，仇有色人種、仇女；賀錦麗反而站在多族群反男性中心的形象上，拉攏各族群，貼近女性，大選其實也是一場純正美國與多元美國的拉鋸戰。同樣的態度，也反映在國際事務上，川普的美國中心主義，情緒化的發言，讓盟國捉摸不定。賀錦麗可能依循拜登，採取國際多邊主義，聯合國際展開行動。漂浪島嶼續指，對於中國，川普易怒，甚至可能衝突，但是付出讓美國滿意的代價，關係可扭轉，搞砸最壞就是中美「釘孤枝」；但是對於賀錦麗，中國這幾年也嚐到美國聯合國際，對抗孤立中國的苦頭，中國單獨對抗美國還有機會，但是和世界為敵就是自討苦吃。台灣這幾年也拜美國聯合國際抗中，在國際事務的開展上，獲得更多歐洲國家的支持，發表公開挺台灣嗆中國的言論。不過漂浪島嶼直言，如果川普再起，一旦到處要保護費，要求美國利益優先，又搞僵國際關係，連帶台灣也受害，各國重回國家保護主義，甚至重思和中國的關係。中國應該是比較擔心賀錦麗當選，持續美國建構的中國包圍網，長期弱化經濟，一夕拖跨軍事，國際窒息中國之計。