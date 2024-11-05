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台北股市今（5）日開低走高，終場上漲141.4點或0.62%，收在23106.79點，日K連3紅，成功站上月線關卡，10日線得而復失。其中航運族群漲勢最為強勁，主要是因為行業大佬都對後市展望釋出樂觀看法。貨櫃三雄高層昨日參加中華民國輪船公會舉行的會員大會，展望後續營運，長榮指出，農曆年前拉貨估在第四季中旬，明年長約價格一定比今年好，也將因應歐盟碳費評估調漲；陽明預估，明年長約價格更高，春節前會有貨運高峰，11月貨量比預期好；萬海則說，「明年經濟會比今年好」。長榮海運總經理吳光輝表示，現在真的也分不出來，在於貨到底有多少，是因為關稅的部分，而提早出，那我們看到的現象就是目前貨的部分，比想像的來講不會太差，但就乘載率來講，也不到全滿，也沒有說爆倉的狀況。針對農曆年前拉貨潮，他表示，農曆年前的拉貨預估在第四季中旬，屆時可觀察，現在近洋的貨量開始成長。展望明年，吳光輝說，2025年長約價一定比2024年好，美國線長約比重一直相當穩定。而針對歐洲運價在過去2週呈現反彈，陽明業務長李明輝表示，長約還在看，每個公司簽約結構不同，目前現貨市場價格高於去年同期，預計明年簽約價格可能會更高。李明輝接著指出，目前市場供需平穩，預計春節前會有貨運高峰，第四季度的貨量將增加，11月貨量也比預期好；明年新船供給和貨量成長的供需雖然不平衡，呈現「供過於求」的狀態，但未來可能有不確定因素，如紅海危機而改變。萬海總經理謝福隆則指出，目前運價維持合理價位，沒有旺到搶艙位，新船有增加，但是貨量平平，沒有感受到大家去搶貨，不過由於紅海危機等地緣政治沒有解決，和去年相比成本變高，因此現在運費一定比去年高；近洋線11月起出現小旺季，配合過年前需求還不錯，明年看起來經濟會比今年好。業界大佬看旺海運後市，他們都表示雖然是進入淡季，但是整體的貨量都有較他們原先預期好，因此運價獲得不錯支撐，但是後續現貨市場運價能否續漲則均保守觀望，僅表示近洋線現在11月起陸續將有春節前小旺季出貨需求開出，屆時近洋線行情應該不錯。也因此航運股今日漲勢強勁，類股指數漲2.3%、位居漲幅排行冠軍。其中中櫃來到漲停價36.3元，萬海漲逾5%，陽明、長榮漲逾3%，益航漲逾2%。