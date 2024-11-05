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▲海委會由海保署副署長李筱霞(中)代表見證工研院與CLOMA簽署合作意向書。（圖／海委會提供）

▲ 海委會代表團與IGES於交流會議後合影。（圖／海委會提供）

為深化臺日合作，推動印太地區海洋環境永續發展。由海洋委員會、財團法人工業技術研究院及九家臺灣海洋廢棄物標竿企業組成的代表團，近日赴日本東京展開一系列針對海洋廢棄物治理、塑膠污染減量及循環經濟合作的深度交流活動。海委會指出，此行取得兩項重要成果，首先，與日本潔淨海洋物質聯盟（CLOMA）簽署合作意向書，象徵雙方攜手在海洋廢棄物治理的共同承諾；其次，是與全球環境戰略研究所（IGES）進行建設性的座談，聚焦減塑與微塑膠監測標準化的國際合作機制。在與IGES的座談中，雙方探討海洋廢棄物治理、微塑膠污染與G20藍海願景等議題，分享東南亞地區推動減塑行動的挑戰與成果。海洋委員會由海洋保育署副署長李筱霞代表介紹臺灣在海廢治理的現況及未來展望，包括籌組印太區域海洋廢棄物合作平台。IGES的堀田康彦博士也指出，臺灣在ICT技術及數據基礎建設的領先地位，將可幫助東協國家提升減塑及循環經濟策略的執行效能。在臺灣與日本海洋塑膠交流會議中，海委會代表見證工研院產業服務中心執行長陳立偉與CLOMA國際合作委員會主席藤原正明正式簽署合作意向書，標誌臺日雙方在海洋廢棄物治理深化合作。副署長李筱霞表示，透過跨國的技術交流與產業合作，有助臺灣在海廢治理的國際鏈結扮演更重要的角色。未來也期望臺日雙方產官學研各界共同推動區域內海洋環境永續發展。此外，臺灣代表團拜訪日本在循環經濟領域技術領先的知名企業，如大日本印刷、住友化學、三井物產及三菱化學。代表團亦參訪2024年「東京永續應用環保材料展」（Sustainable Material Expo Tokyo2024）。該展覽吸引數百家企業參展，包括TEIJIN、旭化成、東洋紡等具代表性的標竿企業，展示環保材料技術在各行業中的創新應用案例，並為臺灣廠商提供對接及開展後續合作的機會。展覽亦設有臺灣館，臺灣相關廠商展現創新技術及友善環境的理念，也讓國際看見臺灣的實力。