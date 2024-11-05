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關於檢方仍然持續調查中的京華城容積率弊案，不過根據《鏡週刊》今（5）日再度大篇幅報導，民眾黨主席柯文哲在市長室內收1500萬元賄款，引發議論。柯文哲的辯護律師團也在同一日，發表聯合聲明，「依無罪推定原則，未經審判證明有確定前，均應推定為無罪，聲明第三點更提及「辯護人均嚴格遵守偵查不公開規範」。柯文哲的辯護律師團，鄭深元、陸正義、蕭奕弘律師聯合發布聲明表示，辯護人就《鏡週刊》11月5日報導內容，為保護當事人柯文哲免於報導或評論所致之不當偏見，依《律師倫理規範》第25條第3項但書規定，代當事人發表平衡言論。第一、鏡週刊《柯收錢地點曝光》刊載相關內容，尚待檢察官依法調查，且依無罪推定原則，未經審判證明有罪確定前，均應推定為無罪。第二、就台北地院延長羈押之裁定是否提起抗告，辯護人與柯文哲討論後再行決定。第三、辯護人為維護偵查程序之順利進行，均嚴格遵守偵查不公開之規範。自從北檢開始偵辦京華城案，《鏡週刊》幾乎周周都有與案情相關的偵查內容曝光，引發外界質疑北檢是否違反偵查不公開，面對外界撻伐，讓檢察總長邢泰釗都要台灣高檢署查明真相，而昨（4）日，國民黨立委也率隊到北檢考察偵查不公開，指示才剛信誓旦旦表示沒有違反偵查不公開的北檢，又讓媒體大幅報導「最新」案情發展，北檢恐怕難辭其咎。