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受康芮颱風影響，造成農業災情，經農業部農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至11月5日11時止，農業產物及民間設施估計損失計13億8,169萬元，縣市受損狀況，以雲林縣損失3億7,045萬元(占27%)、花蓮縣損失3億1,756萬元(占23%)、臺中市損失2億9,632萬元(占21%)及臺東縣損失1億7,865萬元(占13%)較為嚴重。農業部指出，農產損失金額11億4,796萬元，農作物被害面積21,677公頃，損害程度27％，換算無收穫面積5,753公頃，受損作物主要為梨，被害面積640公頃，損害程度40％，換算無收穫面積256公頃，損失金額2億3,322萬元；其次為二期水稻、番荔枝、蒜頭及落花生等。畜產估計損失金額767萬元，受損畜禽主要為雞及鴨；漁產估計損失金額4,065萬元，受損漁產主要為牡蠣及吳郭魚；民間設施損失1億8,540萬元；農田估計損失金額638萬元，主因農田埋沒6.7公頃，農田流失1.02公頃。設施部分，農業設施估計損失金額3,081萬元，主因水平棚架網室、塑膠布溫網室受損；畜禽設施估計損失金額2,133萬元，主因畜禽舍及堆肥舍倒塌；漁業設施：估計損失金額1億2,688萬元，主因漁船及定置網毀損。