我是廣告 請繼續往下閱讀

2024新社花海暨台中國際花毯節於11月9日至12月1日在新社區種苗改良繁殖場二苗圃展區登場，為期23天，運用20萬株草花、23種花卉，打造2公頃的「太空花境」展區。今年主花毯「太空花城」挑戰「高度最高、直徑最大、草花最多、動態最多」等4項紀錄。市長盧秀燕今(5)日於市政會議表示，台中國際花毯節是國內規模最龐大的花卉展覽，在有台灣普羅旺斯之稱的新社舉辦，去年活動湧入312萬人次，今年主花毯區再突破紀錄，展出17公尺高，直徑55公尺的太空花城，歡迎大家本週六到台中參加。盧秀燕表示，法國普羅旺斯產各種花卉、美輪美奐，新社花卉也非常知名，有台灣普羅旺斯之稱，台中國際花毯節每年也在新社舉行，另新社也產香菇、水果，觀光、旅宿也非常有名，是非常適合旅遊的地方，尤其中部地區最近天氣非常涼爽、舒適。今年新社花海暨台中國際花毯節由市府觀旅局、農業局與中央農業部共同舉辦，規模大、內容豐富，有玉米造型太空艙、草莓火箭等，漂亮、夢幻且非常趣味，歡迎大人小孩都來參加。盧秀燕呼籲，市府有安排接駁車往返，坐滿即發車，展場雖有停車位但還是不好停車，歡迎大家使用接駁車，往年市府都有安排免費接駁車，非常有經驗，將提供大家很好的服務。觀旅局說，今年首度以新社香菇太空包的永續循環再利用為主題推出「太空花境」，將SDGs15「保育及永續利用陸域生態系」導入策展核心，結合環保與教育議題，帶領遊客穿越時空來到全新的未知太空世界。主花毯「太空花城」規模更大、更壯觀，還挑戰「高度最高、直徑最大、草花最多、動態最多」等4項紀錄，高達17公尺、直徑55公尺的神秘太空花城降落在新社花城並進行機械動態秀，還包括「時光隧道」、「環環相扣」、「共創基地」、「草莓火箭」、「探索未來」及「蟲獲新生」創意裝置，歡迎民眾探索、拍照打卡。農業局補充，配合活動規劃「台中市農特產品行銷區」，設置130個攤位，並以台中領鮮為主調，行銷推廣台中市香菇、椪柑、雪梨、甜柿、蜜蘋果、葡萄、梨山茶等當季農產品及家政班農村美食，假日還有豐富的舞台表演活動，透過新社花海活動與台中市質優的農產品結合，讓參觀民眾有看、有吃又有玩。交通局指出，交通局推出豐原線、太原線、松竹線、東勢線及會場環線(展區巡迴路線)5條接駁路線，不分平、假日提供免費接駁服務，豐原線、太原線、松竹線及東勢線(假日接駁)，前往花海會場服務時間自上午8時至下午2時30分，回程接駁車服務時間自上午10時至下午5時；會場環線(假日接駁)則自上午9時至下午5時巡迴接駁，坐滿即發車。警察局表示，新社花海暨台中國際花毯節參觀人次逐年增加，東勢、第五、豐原分局及交通警察大隊已於活動前展開規劃作業，此次活動合計總使用警力2,194名、民力1,092名，將落實安全維護與交通疏導工作，確保活動圓滿順利。