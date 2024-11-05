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4日下午，彰化鹿港鎮一名48歲施姓女子，頭戴著帽子跟手套，跪在鹿港文小五停車場外，高舉「洗門風、大家對不起我錯了」的紙板，畫面曝光後引發網友議論，警方獲報後，調閱監視器循線找到該女子，對此女子解釋，因近日聽佛經有所感悟，覺得自身有做錯事，才出來舉牌「洗門風」。對此警方也表示，如後續有發現違法情事，將主動介入調查偵辦。據了解，施姓女子昨天騎乘機車，在鹿港文小五停車場外，下跪高舉「洗門風」紙板，當時附近有民眾前往關心，但施女均沉默未回應，直到下午4點多才離去。警方發現網友PO文之後，主動派員前往了解，經調閱監視器找到施女。施女向警方供稱，她近日研讀佛經，感悟到人生，又自覺有做錯事情，才出來舉牌洗門風，並未遭受到任何強制、或家暴。對此警方指出，將持續釐清施女狀況，釐清她是否有遭受不法，如有發現違法情事，將主動介入調查偵辦。