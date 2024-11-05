我是廣告 請繼續往下閱讀

華航集團子公司台灣虎航-創（6757）今（5）日舉辦改列上市前業績發表會，虎航今年截至9月盈餘已超越去年全年營收，董事長陳漢銘透露，11月底將開航桃園宮崎，明年也再引進2架A320 neo，「台灣虎航將持續超越自己」。2023年台灣虎航全年營收達124.68億，每股盈餘EPS達4.27元，在當時創下歷史性的新高，更刷新了紀錄。今年2024年1-9月前三季經結算公布，前三季營收已達126.37億，超越去年全年之餘，1-9月每股盈餘更來到5.52元。營收及淨利均再創新高，今年第四季，隨著旅運需求的持續暢旺，團隊完整布局東北亞及東南亞航線之下，今年全年營收可望大幅超越2023年。今虎航舉行改列上市前業績發表會，陳漢銘提到，2023年7月，台灣虎航在創新板上市的業績發表會上，他以「從今往後，唯有虎航可以持續超越虎航。」做為活動結語，2024年的今天，他帶著台灣虎航全體團隊的努力，站在這裡，帶著滿滿的感動與對團隊的驕傲，向各位投資先進及媒體朋友們証明去年的承諾「台灣虎航的團隊，我們一起做到了！」。陳漢銘認為，過去一年，團隊除了持續擴張高收益航點，更積極在日本市場推升品牌行銷的能見度。成效可從持續增班及佈局新航線看見成果，更成功迎來國際旅客來台的搭乘使用率，接下來，團隊將藉由飛航東北亞最多的優勢，擴大與旅遊業者合作，共同開發以台灣為亞洲旅遊中心。陳漢銘透露，藉由東南亞疫後，特別是越南、泰國旅客往台灣及日、韓航點急速竄升的旅運市場，搭配虎航綿密布局的東北亞航線，以台灣為轉運，為自己開拓獨有的營運成長曲線，為台灣虎航下一個十年奠定並創造不可取代的傲人成績單，11月底也將開航桃園-宮崎。陳漢銘也說，2025年，團隊將持續引進2架A320 neo新機，將以15架機隊規模，其中包含6架已獲延長租期的A320 ceo航機，搭配恰如其分的機組人力，持續穩定成長，並有效的成本管控，堅持以飛安為首要，持續穩健永續經營。「台灣虎航將持續超越自己，突破自我的下一個精彩，讓我們一起共同拭目以待。」