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越南近三年來在南海填海造陸692英畝的土地，馬來西亞近期正式提出抗議，指責越南擴建南海柏礁（Barque Canada Reef）。該地陷入主權爭議，兩國都宣稱有主權，讓南海糾紛再度引發關注。根據《路透社》報導，兩名馬來西亞官員告訴記者，馬來西亞的信件於10月初寄給越南外交部，提出對南海柏礁一案的抗議，但尚未收到回應。由於此事較為敏感，他們拒絕透露更多關於身分的細節。抗議信指控越南對南沙群島的柏礁進行人工擴建，根據總部位於華府的智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies）上月發布的衛星影像分析，該島礁上已建有多項基礎設施。除了南海柏礁有領土衝突，爭端以南沙群島（Spratly Archipelago）附近尤為激烈，中國、台灣、馬來西亞、越南、汶萊和菲律賓都對這個地區提出各種主權主張，並且實質控制大小不同的區域，中國和菲律賓今年更經常因該地的主權歸屬而鬧成國際事件。