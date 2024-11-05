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一名68歲男性長期苦於心律不整，日前右腳發黑，感覺冰冷又疼痛，忍3天仍不見好轉，到大醫院急診檢查，發現右腿動脈血栓堵塞導致血流中斷，右腳已嚴重缺血，再延誤治療恐截肢，經緊急取栓手術，並進行筋膜切開術，成功保住右腳，現仍接受後續治療與復健，行走能力逐步恢復中。奇美醫院心臟血管外科主治醫師陳介夫說，「腳中風」是指下肢急性動脈阻塞，通常由血栓引發，若缺血遲未改善，將導致組織壞死；根據發表於國際頂尖期刊《新英格蘭醫學雜誌》的研究，每年每萬人約發生1.5例下肢急性動脈阻塞，即使經過及時治療，仍有2至3成面臨截肢。陳介夫表示，及早辨識下肢動脈血栓的症狀，包括疼痛、皮膚蒼白、冰冷、麻痹、感覺異常、摸不到脈搏等緊急，有助於提高肢體保留的成功率；根據美國心臟學會2024年診療指引，急性下肢缺血的治療效果與就醫時間密切相關，若未能在4~6小時內使肢體再灌流，下肢不保的機率將大幅上升。針對下肢動脈阻塞的治療，陳介夫說，取栓手術有多種方式可供選擇，醫師會根據病人的病情與阻塞位置，選擇最適合的治療，而常見取栓法包括傳統的外科取栓手術、微創血管內治療及藥物溶栓等。此外，陳介夫指出，許多腳中風患者往往合併有心律不整，這也是形成血栓的重要原因之一，呼籲有心律不整風險的病人，應定期檢查、適當治療並定時服藥，若發現肢體冰冷、疼痛、麻木或變色等狀況，應立即就醫，以免錯過黃金治療時間。陳介夫提醒，民眾在接受治療時，應與醫師充分討論，選擇最適合自身病情的療法，以確保最佳療效。