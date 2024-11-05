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台北股市今（5）日終場上漲141.4點或0.62%，收在23106.79點，日K連3紅，成功站上月線關卡，10日線得而復失，成交量為3284.78億元；其中三大法人合計買超134.86億元。觀察三大法人今日籌碼動向，外資結束連4賣「由賣轉買」買超93.14億元；投信「連5買」，今日買超52.42億元；自營商（自行買賣）「連5賣」賣超10.7億元，合計三大法人買超134.86億元。投資人準備迎接重要的一周，包括美國人即將選出新總統，以及聯準會將宣布利率政策，拖累美股四大指數昨日全數收黑，也因此拖累台北股市今日開盤下跌95.28點、來到22870.11點，盤中最低一度來到23849.83點，不過在權王台積電以及機器人概念股的走高之下，拉抬指數點火翻紅，甚至站上23000點關卡，尾盤漲點持續擴大，上沖下洗328.97點，終場上漲141.4點或0.62%，收在23106.79點，日K連3紅，成功站上月線關卡，10日線得而復失，成交量為3284.78億元。中小型股卻走勢跌宕，尾盤櫃買指數賣壓加重，終場下跌0.2點或0.08%，收在263.74點，日K連2黑，5日線得而復失，成交量為874.37億元。權值股走勢不一，權王台積電以1030元開出、下跌10元，不過隨後買單挹注下，成功翻紅，最高一度來到1055元、上漲15元，終場上漲10元或0.96%，收在1050元，日K連3紅，領先大盤站上10日線以及月線，貢獻大盤指數上漲81點；鴻海多空激戰，今日以212元開出、下跌2元，隨後跟著台積電一同走高，最高一度來到215.5元，終場則是收在平盤價214元，日K連4紅；聯發科則是賣壓相對重，以1285元開出、下跌10元，最低一度來到1280元，雖然一度翻紅但也是曇花一現，終場下跌5元或0.39%，日K連3紅，跌破月線。今日個股成交量排行榜前五名為：鴻準、英業達、陽明、聯電、萬海；個股成交值排行榜前五名為：台積電、鴻準、聯鈞、鴻海、緯創。