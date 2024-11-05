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▲和平新生天橋位在台北市大安區，42年來承載許多民眾的回憶，日前北市新工處卻公告即將拆除。（圖／翻攝自Google Maps）

▲少女時代成員孝淵〈Sober〉在和平新生天橋取景畫面。（圖／取自YT「SMTOWN」）

▲楊丞琳〈青春住了誰〉在和平新生天橋取景畫面。（圖／取自YT「楊丞琳官方專屬頻道」）

▲持修〈根本不是我對手〉在和平新生天橋取景畫面。（圖／取自YT「持修ChihSiou」）

台北市和平新生天橋矗立42年，也是許多電影、MV的取景地，包含已故導演楊德昌《一一》、名導李安《飲食男女》等作品，甚至是天團五月天、韓團少女時代成員孝淵都曾在此拍攝MV，如今北市新工處卻因安全考量公告即將拆除，和平新生天橋即將走入歷史，讓歌迷、影迷搶著拍照留念，不捨地與回憶告別，和平新生天橋位在台北市大安區，42年來承載許多民眾的回憶，日前北市新工處卻公告即將拆除，由於台北市長蔣萬安日前出席「白晝之夜」活動遭到抗議，工程才暫緩一天。交通局長則說明，信義基隆天橋拆除後，交通事故減少很多，因此和平新生天橋也是以安全角度思考，拆除後有助於行車安全。臉書粉專「臺灣戲劇取景地點」3日就整理出曾在和平新生天橋拍攝的作品清單，戲劇類包含《台灣靈異事件》、《藍色蜘蛛網》、《面具》、《黑喵知情》、《曖昧時代》。電影作品有《一一》、《飲食男女》，以及日本電影《愛を乞うひと》（愛的祈禱）和美國電影《Love in Taipei》（台北之戀）。至於曾在和平新生天橋拍攝的MV作品則有，少女時代成員孝淵〈Sober〉、李宗盛〈山丘〉、打倒三明治〈永信悠然向死而生〉、持修〈根本不是我對手〉、美秀集團〈小老婆〉、五月天〈終於結束的起點〉、許含光〈安森Girl〉、李健〈嚮往〉、楊丞琳〈青春住了誰〉、楊乃文〈證據〉等。就連2001年純喫茶廣告都曾在此拍攝。國內外導演、音樂人都熱愛在和平新生天橋取景，42年來在許多影視作品中留下身影，如今傳出天橋可能會被拆除，讓許多影迷、歌迷不滿，組成「守護和平新生天橋」團體抗議，更趕在天橋拆除前拍照留念，就怕回憶消失。