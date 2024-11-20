我是廣告 請繼續往下閱讀

▲紀錄片導演傅榆（右）獲獎時在台上發表感言，她強調希望台灣能被當獨立的個體對待，引起中國電影人不滿。（圖／翻攝自鄭麗君臉書）

▲鞏俐當時作為評審團主席，理應和李安上台頒獎，卻堅持坐在台下不動。（圖／翻攝自鞏俐微博）

▲周迅在金馬55後，直接以不克出席為由，取消原本安排好的《如懿傳》記者會，提早返回中國。（圖／資料照）

▲陶晶瑩當時作為頒獎典禮主持人，事後還發文澄清和鞏俐的誤會。（圖／翻攝自微博）

第61屆金馬獎頒獎典禮將在11月23日晚間舉行，金馬獎作為台灣電影榮譽的最高殿堂，其實過去經常有香港、中國明星及作品前來參賽，但自從2018年第55屆金馬爆發爭議後，中國藝人及電影就不再報名金馬獎。《NOWnews今日新聞》就針對當年往事統整相關回顧，其中最令人印象深刻的尷尬場景，莫過於鞏俐拒絕李安邀請，不登台頒獎，其中原因和背後政治因素脫離不了關係。第55屆金馬獎頒獎典禮，台灣導演傅榆的作品《我們的青春，在台灣》獲頒「最佳紀錄片」，她上台致詞時說道：「希望我們的國家可以被當成一個真正獨立的個體來看待，是我身為一個台灣人最大的願望。」此言論一出觸動兩岸敏感神經。曾榮獲第54屆金馬獎影帝的中國演員涂們於當天稍晚上台頒發「最佳女主角」時，直接稱當晚活動為「中國台灣金馬獎頒獎」，並刻意提到「兩岸一家親」等詞彙，被視為對傅榆言論的回應。當晚，該屆金馬獎評審團主席鞏俐，原先預計要和當時的金馬執委李安一起上台頒發「最佳劇情片」，怎料鞏俐卻臨時拒絕登台。李安當下孤身站在台上，還主動問鞏俐：「妳不上來跟我頒嗎？我想妳寧願跟妳的同事們坐在一起是不是？」鞏俐僅微微一笑，沒有做出任何回應，坐在台下冷眼看著李安頒完獎項。頒獎典禮結束後，中國影人集體缺席當天深夜的金馬惜別酒會，深怕台獨議題惹禍上身；中國導演張藝謀在慶功宴上更是不准媒體進行採訪，原定在台灣待上數日的胡歌則選擇提早返回中國。當時，《如懿傳》正在台灣熱播，男女主角周迅、霍建華也以「不克出席」為由，臨時宣布取消《如懿傳》記者會，讓現場氣氛超級尷尬。後來包括鄧超、孫儷、徐崢等原本有來參加金馬獎的明星，都紛紛在微博轉發「中國，一點都不能少」的言論，大動作表態。事實上，關於當晚鞏俐為何不上台，其實還有另外幾種版本的說法；有消息稱，做為評審團主席的鞏俐，對投票結果疑似不滿意，早就拒絕登台頒獎，但具體是對哪個獎項結果不滿，無從得知。也有傳言說鞏俐是為了避開舊情人張藝謀，因為他也憑藉電影《影》，入圍該屆最佳劇情長片。還有人把戰火燒到當晚的主持人陶晶瑩身上，表示當天典禮開場陶晶瑩沒有介紹到鞏俐，甚至在觀眾席介紹評審團時，也都沒有訪問鞏俐，才讓鞏俐不滿。對此，陶晶瑩連忙透過微博發文否認，「天啊！冤枉！我在廣告時問鞏俐要不要說幾句話，她說她不想，她覺得自己已經說得夠多了。經過一再確認才不打擾她」，希望外界不要過多聯想。但不論鞏俐不上台的真相為何，第55屆金馬獎爆發的風波，讓中共中央宣傳部電影局（國家電影局）直接在隔年就宣布，暫停中國大陸電影和人員參加第56屆金馬獎。至此，金馬獎頒獎典禮不再出現中國、香港巨星，如成龍、劉德華、章子怡等人，再也沒來過台灣參與金馬獎。