今（5）日泰國經濟貿易辦事處對記者透露，泰國確定將台灣列為永久免簽國，並於本日下午發出正式公告，泰國的免簽證國家／地區相關資訊中，名單上確定包含台灣，許多旅遊部落客也迅速分享此消息，引發網友討論。
泰國觀光局表示，「泰國經濟貿易辦事處代表宣布，對台灣永久免簽。」泰國貿易經濟辦事處公告的免簽證國家／地區相關圖片提到，免簽證的國家／地區之國民可享以觀光、短期商務活動或緊急工作或臨時工作為目的，以免簽證方式入境泰國，停留時間最長為60天，並可再延一次以不超過30天為限，延長居留期限由泰國移民局決定。
今年7月泰國公告延長對台灣的免簽待遇，不過尚未對台灣實施「永久免簽」，如今官方證實將永久免簽，讓台灣民眾相當開心，紛紛留言：「明年四月要去清邁！」、「很棒耶，必須在它隨時會收回前繼續解鎖泰國。」、「衝一波！」和「台泰友好」等等。
而知名旅遊部落客如「布萊N 機票達人」率先在粉絲專頁曝光此消息，引發網友們的熱烈討論，許多網友認為泰國官方證實此消息的話，可能真的是永久，但如果政權替換，旅遊政策未來也可能改變，呼籲民眾趕緊攜家帶眷或尋找親友衝一波。
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今年7月泰國公告延長對台灣的免簽待遇，不過尚未對台灣實施「永久免簽」，如今官方證實將永久免簽，讓台灣民眾相當開心，紛紛留言：「明年四月要去清邁！」、「很棒耶，必須在它隨時會收回前繼續解鎖泰國。」、「衝一波！」和「台泰友好」等等。
而知名旅遊部落客如「布萊N 機票達人」率先在粉絲專頁曝光此消息，引發網友們的熱烈討論，許多網友認為泰國官方證實此消息的話，可能真的是永久，但如果政權替換，旅遊政策未來也可能改變，呼籲民眾趕緊攜家帶眷或尋找親友衝一波。