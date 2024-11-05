根據外媒統計，iPhone用戶平均會在手機上安裝至少60個APP，包含社群、健康偵測或是導航等，在使用App的同時可能你的資料已經被轉手賣掉，而被賣掉可能是用戶自己不小心「同意」的下場，因在安裝App時往往會有很多選項，可能在不自覺的狀況下同意開發商追蹤收集資料，因此《每日郵報》提供3個方式讓你關閉追蹤，提高自我隱私。
有時只是經過某些地方，或是只要搜尋某件事物後，社群或是瀏覽網頁時就會跳出大量相關的廣告，如果有這樣的情況，可能手機真的是被追蹤了！根據外媒的報導，App開發人員可以透過用戶瀏覽紀錄、定位等大數據資料來投放廣告，甚至販售用戶數據。所以如果不想要被追蹤，《每日郵報》建議可以關閉下列三個功能，提高自己的隱私。
🟡關閉「定位服務」
進入設定 > 隱私權與安全性 > 關閉「定位服務」，或是針對特定App改變取用位置的權限。
🟡關閉「廣告追蹤」
進入設定>隱私權與安全性>在「追蹤」中關閉不想被追蹤的App。
🟡關閉「重要位置」
進入設定 > 隱私權與安全性 > 定位服務 > 系統服務 > 「重要位置」關閉
但要提醒，如果將追蹤、定位完全關閉，有可能需要更長的時間來查看社交媒體上的位置，且部分需要定位的App像是地圖，可能也會在關閉後無法取得路徑的規劃，用戶在關閉時需要斟酌開放的權限。
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🟡關閉「定位服務」
進入設定 > 隱私權與安全性 > 關閉「定位服務」，或是針對特定App改變取用位置的權限。
🟡關閉「廣告追蹤」
進入設定>隱私權與安全性>在「追蹤」中關閉不想被追蹤的App。
🟡關閉「重要位置」
進入設定 > 隱私權與安全性 > 定位服務 > 系統服務 > 「重要位置」關閉
但要提醒，如果將追蹤、定位完全關閉，有可能需要更長的時間來查看社交媒體上的位置，且部分需要定位的App像是地圖，可能也會在關閉後無法取得路徑的規劃，用戶在關閉時需要斟酌開放的權限。