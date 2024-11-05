在擔任中信兄弟一軍總教練期間，曾帶隊2次奪下中職總冠軍的前職棒球星林威助，受到富邦悍將球團邀請，將出任球團副領隊、農場主管一職。今（5）日召開記者會接受媒體訪問，談到未來和一軍總教練「鋒總」陳金鋒、執行副領隊郭泰源合作模式。此外，被問到兄弟目前提出FA申請的詹子賢、陳子豪，是否會是球隊補強的對象，林威助笑說：「當然是每個都想要」，但也表示一切還是以鋒總的決定為準。
建立系統是主要目標 談兄弟2員FA大將
在林威助接任副領隊、農場主管後，實際負責工作引起外界好奇，對此，林威助表示：「主要負責農場規劃，會規劃農場的事務、和教練團討論方向，建立適合的系統、文化，這模式建立起來後，每個人都認知這球隊要走什麼風格就比較明確。」
關於未來和一軍總教練陳金鋒、執行副領隊郭泰源的合作，他認為：「很高興可以跟兩位大前輩攜手合作，至於分工的話，如果有什麼需要我來做的，我一定是全力以赴。」
當被問到兄弟日前投入自由市場的2員大將陳子豪、詹子賢，林威助說道：「其實可以成為FA的球員，一定都有相當的能力，可以選的話，球團當然是每個都想要，主要還是看鋒哥，會和球隊反應，和他私底下也都有討論，希望能找到最能幫助球隊的戰力。」
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在林威助接任副領隊、農場主管後，實際負責工作引起外界好奇，對此，林威助表示：「主要負責農場規劃，會規劃農場的事務、和教練團討論方向，建立適合的系統、文化，這模式建立起來後，每個人都認知這球隊要走什麼風格就比較明確。」
關於未來和一軍總教練陳金鋒、執行副領隊郭泰源的合作，他認為：「很高興可以跟兩位大前輩攜手合作，至於分工的話，如果有什麼需要我來做的，我一定是全力以赴。」
當被問到兄弟日前投入自由市場的2員大將陳子豪、詹子賢，林威助說道：「其實可以成為FA的球員，一定都有相當的能力，可以選的話，球團當然是每個都想要，主要還是看鋒哥，會和球隊反應，和他私底下也都有討論，希望能找到最能幫助球隊的戰力。」