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▲林威助副領隊兼農場主管日前赴富邦悍將二軍，稻江訓練基地報到，向球員喊話期待未來打出最佳成績。（圖／記者陳云茹攝）

在擔任中信兄弟一軍總教練期間，曾帶隊2次奪下中職總冠軍的前職棒球星林威助，受到富邦悍將球團邀請，將出任球團副領隊、農場主管一職。今（5）日召開記者會接受媒體訪問，談到未來和一軍總教練「鋒總」陳金鋒、執行副領隊郭泰源合作模式。在林威助接任副領隊、農場主管後，實際負責工作引起外界好奇，對此，林威助表示：「關於未來和一軍總教練陳金鋒、執行副領隊郭泰源的合作，他認為：「很高興可以跟兩位大前輩攜手合作，至於分工的話，如果有什麼需要我來做的，我一定是全力以赴。」當被問到兄弟日前投入自由市場的2員大將陳子豪、詹子賢，林威助說道：「