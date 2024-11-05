73歲資深媒體人趙少康近期鮮少露面，今（5）日他公開發文透露，因為自己有「主動脈擴大」的現象，前陣子進行了難度極高的「開心手術」，心臟一度停止3個小時；宇平診所心臟內科醫師劉中平提到，「主動脈擴大」發生主因是老化、疲勞、高血壓、高血脂，嚴重會衍生「主動脈剝離、心臟衰竭」等危及生命，需要開刀時表示病症已達一定嚴重程度，風險非常大。
趙少康社群發文寫道「幾年來我自己量血壓，舒張壓都只有5、60，發現主動脈有擴大的現象，也造成瓣膜關不緊，心臟打出去的血液會回流」，和振興醫院院長魏崢溝通後，選擇及早動手術，手術時「整個胸骨切開，心臟要停止3個小時，用人工血管換升主動脈，換瓣膜、處理血管」，認為自己「等於死過一次，死而復生。」
主動脈擴大是什麼？醫師解釋原因、影響
劉中平接受《NOWnews》採訪解釋，主動脈是寬度約3公分的管子，負責將心臟打出的血液往全身分送，而心臟和主動脈間有「瓣膜（主動脈瓣）」，讓管子能夠關閉，當主動脈因為老化、高血壓、高血脂等原因擴大時，瓣膜就無法完全阻擋出入口，心臟打出去的血液就會逆流，就像「門板比門框小，就算關門也會讓風吹進來。」
劉中平說明，如果主動脈不斷擴大，血管壁支撐不住就會破裂，導致主動脈剝離，有猝死危險；血液一直逆流回心臟，時間久了也會釀成心臟衰竭，無法正常運作，對身體帶來各種不可逆的傷害。
趙少康手術風險極大 主動脈擴大危險因子一次看
趙少康自曝，在與魏崢討論病況時，對方曾說，這次心臟手術難度算8，而換心的難度是5。對此劉中平也相當同意，在臨床上，醫師通常會嘗試用藥去減緩主動脈擴大的速度，直到發現血管壁已經支撐不住，才會選擇開刀，「當然及早手術有其優點，但醫病、家屬一定要做好溝通，因為要切開胸骨、讓心臟暫時停止，風險真的非常大。」
針對主動脈擴大的預防，劉中平提醒，通常發生在65歲以上長者，若民眾平時有「沒來由的喘、胸悶、胸痛」，就應該做心臟檢查，尤其是高血壓、高血脂、過勞的族群，一不小心就可能有類似症狀，當真的出現主動脈擴大後，也應避免劇烈運動、少吃鹽、控制慢性病、戒菸，生活要平靜，才能免於風險纏身。
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主動脈擴大是什麼？醫師解釋原因、影響
劉中平接受《NOWnews》採訪解釋，主動脈是寬度約3公分的管子，負責將心臟打出的血液往全身分送，而心臟和主動脈間有「瓣膜（主動脈瓣）」，讓管子能夠關閉，當主動脈因為老化、高血壓、高血脂等原因擴大時，瓣膜就無法完全阻擋出入口，心臟打出去的血液就會逆流，就像「門板比門框小，就算關門也會讓風吹進來。」
劉中平說明，如果主動脈不斷擴大，血管壁支撐不住就會破裂，導致主動脈剝離，有猝死危險；血液一直逆流回心臟，時間久了也會釀成心臟衰竭，無法正常運作，對身體帶來各種不可逆的傷害。
趙少康手術風險極大 主動脈擴大危險因子一次看
趙少康自曝，在與魏崢討論病況時，對方曾說，這次心臟手術難度算8，而換心的難度是5。對此劉中平也相當同意，在臨床上，醫師通常會嘗試用藥去減緩主動脈擴大的速度，直到發現血管壁已經支撐不住，才會選擇開刀，「當然及早手術有其優點，但醫病、家屬一定要做好溝通，因為要切開胸骨、讓心臟暫時停止，風險真的非常大。」
針對主動脈擴大的預防，劉中平提醒，通常發生在65歲以上長者，若民眾平時有「沒來由的喘、胸悶、胸痛」，就應該做心臟檢查，尤其是高血壓、高血脂、過勞的族群，一不小心就可能有類似症狀，當真的出現主動脈擴大後，也應避免劇烈運動、少吃鹽、控制慢性病、戒菸，生活要平靜，才能免於風險纏身。