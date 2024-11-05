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▲趙少康就醫發現主動脈有擴大的現象，造成瓣膜關不緊，和醫師討論後，選擇動刀。（圖／記者朱永強攝）

▲主動脈擴大」發生主因是老化、疲勞、慢性病，嚴重會衍生「主動脈剝離、心臟衰竭」等危及生命。（圖／擷取自Pixabay）

73歲資深媒體人趙少康近期鮮少露面，今（5）日他公開發文透露，；宇平診所心臟內科醫師劉中平提到，「主動脈擴大」發生主因是，需要開刀時表示病症已達一定嚴重程度，風險非常大。趙少康社群發文寫道「幾年來我自己量血壓，舒張壓都只有5、60，發現主動脈有擴大的現象，也造成瓣膜關不緊，心臟打出去的血液會回流」，和振興醫院院長魏崢溝通後，選擇及早動手術，手術時，認為自己「等於死過一次，死而復生。」劉中平接受《NOWnews》採訪解釋，主動脈是寬度約3公分的管子，負責將心臟打出的血液往全身分送，而心臟和主動脈間有「瓣膜（主動脈瓣）」，讓管子能夠關閉，，心臟打出去的血液就會逆流，就像「門板比門框小，就算關門也會讓風吹進來。」劉中平說明，如果主動脈不斷擴大，，無法正常運作，對身體帶來各種不可逆的傷害。趙少康自曝，在與魏崢討論病況時，對方曾說，這次心臟手術難度算8，而換心的難度是5。對此劉中平也相當同意，在臨床上，，「當然及早手術有其優點，但醫病、家屬一定要做好溝通，因為要切開胸骨、讓心臟暫時停止，風險真的非常大。」針對主動脈擴大的預防，劉中平提醒，，若民眾平時有，就應該做心臟檢查，，一不小心就可能有類似症狀，當真的出現主動脈擴大後，也應，生活要平靜，才能免於風險纏身。