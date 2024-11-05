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國內廉航台灣虎航將由創新板轉一般板上市，今（5）日舉行上市前業績發表會。台灣虎航董事長陳漢銘表示，今年前三季營收突破126億，亮眼成績超越去年全年，虎航全力衝刺第4季，承諾未來以「新高獲利」及「高配息」為目標。此外，去年股東權益報酬率（ROE）高達60%以上，不僅高於台灣其他航空業，更超越台積電，其資產報酬率（ROA）高達17%，有望於明年配發股利。虎航2023年全年營收達124.68億，每股盈餘4.27元，當時刷新歷史新高，今年前三季營收突破126億，亮眼成績超越去年全年，每股盈餘高達5.52元，營收、淨利雙創高。隨著第4季旅運需求暢旺，加上虎航團隊完整佈局東南亞、東北亞區域航線，今年全年營收與獲利可望大幅超越去年，虎航全力衝刺第4季，承諾以「新高獲利」及「高配息」為目標，繳出豐沛的成績單。虎航今年截至9月盈餘已超越去年全年營收，陳漢銘透露，11月底將開航桃園宮崎，明年也再引進2架A320 neo，「台灣虎航將持續超越自己」。主辦承銷商台新證券董事長郭嘉宏表示，虎航的財務數字與經營效率驚艷眾人，其去年股東權益報酬率（ROE）高達60%以上，比台灣所有航空業界還高，且超越台積電。虎航於COVID19疫情期間面臨困難，不過在大股東華航的支持下，進行增資、改革、釋股，挺過難關，如今其資產報酬率（ROA）高達17%，有望於明年配發股利。