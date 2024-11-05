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▲台中市台74線北屯路段，一輛救護車正在執行救護任務時，遭一輛黑色轎車刻意擋道約2分鐘，轎車駕駛煞車超過20次（圖／翻攝Threads／blue_classmate 網友授權提供）

台灣再出現惡意阻擋救護車事件，10月19日傍晚5時許，台中市台74線北屯路段，一輛救護車正在執行救護任務時，遭一輛黑色轎車刻意擋道約2分鐘，轎車駕駛煞車超過20次，無視後方救護車不斷鳴笛、按喇叭。警方表示，經檢視救護車畫面，認為黑色轎車違規事證明確，將依法製單舉發，並通知車主到案說明。民眾在《Threads》PO出畫面指出，10月17日下午5時許，救護車鳴笛出勤，沿台74線內側車道行駛，豈料行經北屯崇德路段時，有一輛黑色轎車行駛在前方，不管救護車如何按喇叭，黑車駕駛完全不為所動，毫無要讓道的意思，更接連多次踩煞車，過程持續約2分鐘，黑車頻頻踩煞車，至少20次以上，最後才切換至中線車道，讓救護車通行。事件爆發後引發熱議，警方表示，本案並未接獲報案，經檢視救護車行車紀錄器畫面後，認為該自小客車未禮讓救護車事證明確，將依道路交通處罰條例第45條規定，處3萬6000元罰鍰，並吊銷駕照。警方也指出，轎車在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，可處6000元至3萬6000元罰鍰，並吊扣牌照6個月，後續將依規定製單舉發，並通知車主到案說明。