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▲林威助副領隊兼農場主管日前赴富邦悍將二軍，稻江訓練基地報到，向球員喊話期待未來打出最佳成績。（圖／記者陳云茹攝）

林威助也被富邦應援曲洗腦？前中信兄弟總教練林威助日前宣布，加入富邦悍將，擔任副領隊兼農場主管一職，今（5）日富邦球團在主場舉辦記者會。會後，林威助接受媒體訪問，直言能感受到近年富邦球迷進場的踴躍，並且加油歌也很洗腦。富邦悍將過去幾個球季的戰績不甚理想，本季雖然在季中補強狀元郎「國防部長」張育成還有牛棚即戰力張奕，但最終仍無緣闖入季後賽。對此，林威助認為：「對於自己未來的職責，他則說：「現在的職務，就是想著訓練好二軍球員，要先有隊內競爭，才可以跟隊外競爭，希望球隊不會因為少了誰，所以就沒有好的成績。」談到對於富邦近年來的印象，林威助表示：「這幾年球迷的進場數越來越多，不管是主場或是大巨蛋，都是很好的現象，球迷進場很踴躍，加油歌也滿洗腦的。」