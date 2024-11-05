林威助也被富邦應援曲洗腦？前中信兄弟總教練林威助日前宣布，加入富邦悍將，擔任副領隊兼農場主管一職，今（5）日富邦球團在主場舉辦記者會。會後，林威助接受媒體訪問，直言能感受到近年富邦球迷進場的踴躍，並且加油歌也很洗腦。有趣的是，當被問到較有印象的富邦應援曲，林威助並沒有回答出歌名，而是哼出以「32撞」著稱的《Go Stronger》嗆司曲旋律，顯示富邦應援魔力的強大。
盼從二軍幫助球隊 洗腦應援歌有感
富邦悍將過去幾個球季的戰績不甚理想，本季雖然在季中補強狀元郎「國防部長」張育成還有牛棚即戰力張奕，但最終仍無緣闖入季後賽。對此，林威助認為：「每一支球隊在過程中一定會面臨到許多困境，還有一些艱難的決定，這些都是球隊考量，沒有對錯，可以拿到總冠軍的只有一支球隊，其他球隊就是要繼續反省，考量明年怎麼拿到更好的戰績。」
對於自己未來的職責，他則說：「現在的職務，就是想著訓練好二軍球員，要先有隊內競爭，才可以跟隊外競爭，希望球隊不會因為少了誰，所以就沒有好的成績。」
談到對於富邦近年來的印象，林威助表示：「這幾年球迷的進場數越來越多，不管是主場或是大巨蛋，都是很好的現象，球迷進場很踴躍，加油歌也滿洗腦的。」而提到最有印象的應援曲，他當下就哼出以舞蹈動作「32撞」聞名的嗆司曲《Go Stronger》的旋律，但被問到是否有機會秀舞技的時候，林威助則苦笑說：「跳舞不是我的強項。」
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富邦悍將過去幾個球季的戰績不甚理想，本季雖然在季中補強狀元郎「國防部長」張育成還有牛棚即戰力張奕，但最終仍無緣闖入季後賽。對此，林威助認為：「每一支球隊在過程中一定會面臨到許多困境，還有一些艱難的決定，這些都是球隊考量，沒有對錯，可以拿到總冠軍的只有一支球隊，其他球隊就是要繼續反省，考量明年怎麼拿到更好的戰績。」
對於自己未來的職責，他則說：「現在的職務，就是想著訓練好二軍球員，要先有隊內競爭，才可以跟隊外競爭，希望球隊不會因為少了誰，所以就沒有好的成績。」
談到對於富邦近年來的印象，林威助表示：「這幾年球迷的進場數越來越多，不管是主場或是大巨蛋，都是很好的現象，球迷進場很踴躍，加油歌也滿洗腦的。」而提到最有印象的應援曲，他當下就哼出以舞蹈動作「32撞」聞名的嗆司曲《Go Stronger》的旋律，但被問到是否有機會秀舞技的時候，林威助則苦笑說：「跳舞不是我的強項。」