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食藥署今（5）日公布邊境查驗不合格產品，其中，有多件中國輸入的餐具溶出試驗不符規定，包含1款保鮮盒、5款砧板，共有4014個保鮮盒、2625片砧板須依規定退運或銷毀。食藥署公布邊境查驗不合格品項，有6批次為中國進口的聚丙烯塑膠餐具，其中，詠捷星企業有限公司進口的1批保鮮盒，經過溶出試驗蒸發殘渣值為114ppm，相較於標準30ppm，高出3.8倍，不符合食品安全衛生管理法第17條規定，全數4014件，共1585公斤，已依規定退運或銷毀。食藥署表示，將會針對詠捷星企業有限公司維持逐批查驗。另5批由劻漢國際企業有限公司進口的「砧板」，包含小麥秸稈米白小號、小麥秸稈藍色小號、小麥秸稈綠色小號、小麥秸稈粉色小號、可立式圓型切菜砧板等，皆檢出溶器具溶出試驗不符規定。其中，使用醋酸溶出試驗結果來看，小麥秸稈米白小號蒸發殘渣值88ppm，較規定的30ppm，高出2.9倍。小麥秸稈藍色小號蒸發殘渣值160ppm，高出5.3倍。小麥秸稈綠色小號蒸發殘渣值105ppm，高出3.5倍。小麥秸稈粉色小號醋酸蒸發殘渣值249ppm，高出8.3倍。可立式圓型切菜砧板醋酸327ppm，高出10.9倍最高。總計2625片，重達828公斤的砧板，將依照規定全數退運或銷毀。食藥署表示，統計4/28到10/28近半年間，邊境受理中國報驗的聚丙烯塑膠餐具，報驗批數為665批，檢驗不合格批數為13批，不合格率為2%，不合格原因都是蒸發殘渣超標。已從今年1/1起到12/31為止，針對邊境對中國暴驗的丙烯塑膠餐具採逐批查驗，必須100%檢驗合格以後才可以輸入。