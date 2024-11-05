我是廣告 請繼續往下閱讀

為弱勢兒少請命，高雄市議員黃文益今(5)日在市議會質詢時指出，高雄市早期療育訓練費補助卻僅限於市轄機構，且高雄目前僅補助至6歲左右，相較於新北補助發展遲緩療育訓練費用至12歲、台北桃園台中補助至18歲，希望市府就低收、中低收家庭的療癒補助費用放寬至未滿18歲兒少。社會局長蔡宛芬認同議員建議，允諾朝此方向儘速修法。黃文益表示，早療是透過各專業整合性服務來解決發展遲緩、身心障礙兒童的各種醫療、教育、家庭及社會相關問題，以便能支持並加強孩子發展，讓他們能強化跟同齡兒童一樣正常生活的能力。黃文益又說，相較於高雄，新北、桃園、台中均設有「延長6歲以上之發展遲緩療育訓練費用」條件，目前高雄市依據衛福部訂定補助辦法，僅補助未滿6歲，或已滿6歲未達就學年齡，或經評鑑可暫緩入學者，但發育遲緩孩子不會因為一到6歲就自己好起來。且在教育現場，很多發育遲緩孩子因排擠導致憂鬱自閉，這些孩子因發育遲緩產生的身心問題，國家未來付出成本反而更高，因此他強力主張讓經濟弱勢的家庭領取療育補助至18歲。黃文益更引述粉專主「腦麻女孩與兄弟's Story」的心聲，6歲後的孩子並非不用復健，反而需投注更多心力一直到18歲，甚至更久，復健費用已成家庭部分負擔，孩子在高雄的自費課程，一週三次，一次$1500，一個月下來$18000，每兩週還帶孩子上台北做其他自費課程，「如果高雄有機器設備、有療效成果，我們又怎麼會捨近求遠，舟車勞頓」。黃文義也希望高市府能開放至「外縣市進行療育訓練補助」，以及將療育補助費用放寬至18歲，減輕早療兒童家庭的經濟負擔。