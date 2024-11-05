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世界12強棒球賽，中華隊日前邀捷克隊來台進行交流賽，比賽之餘整隊也在台灣到處走走逛逛，體驗台式文化，像是騎機車、喝珍奶、玩夾娃娃機等，昨天到萬華龍山寺拜月老，其中爆紅的19歲捷克帥哥投手Ondrej Vank還透露自己仍單身，引發網友熱議。為備戰12強賽事，台灣和日本近期一同邀請捷克來訪，2、3日捷克先來台，9、10日則前往日本與日本隊進行熱身賽，而台捷交流在台北大巨蛋進行，兩天一共吸引超過3.5萬人進場。比賽之餘，捷克球員也在台灣街頭到處探索，捷克國家隊官方社群上PO出一系列的台北街頭照片，跨坐機車、公園玩溜滑梯、玩抓娃娃機還有喝珍奶，更到龍山寺拜月老，體驗祭拜、拿護身符過香等儀式。而外表帥氣的Vank則對自己爆紅感到意外，連IG粉絲數都增加一倍之多，他在比賽中脫掉球帽帥氣走回休息室，被球迷形容好像在走秀，「有很多對我很好的女粉絲，這個我沒有想到的經歷，我現在是單身的，未來還會待在台灣幾天」。捷克隊官方IG透露今天與味全龍隊在天母棒球場進行友誼賽。