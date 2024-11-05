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台中市議會今(5) 日進行交通地政業務質詢，市議員何文海質詢驚爆，台中市停管處有高達63部車輛，因為積欠油費而遭中油公告停卡，部份車輛甚至拖到本月4日才解除列管，他質疑身為台中負責停車管理的單位，竟然連63輛車的油費都會出現管理問題？何文海表示，他接獲訊息，停管處被中油公告63部車輛積欠油費，中油拒絕接受加油，他詢問各單位有無積欠油費或是電力車輛積欠電費，結果台中市府各單位都回函，並沒有公務車積欠油費及電費的情況，尤其是交通局也回函說，各相關單位都沒有積欠油費情況，但事實是，台中市各大加油站都接到中油通告，「台中市停車管理處為賖銷車隊卡客戶，因油款尚未繳清，於10月26日該車隊卡交易方式停用。」他怒斥，交通局是已經欠卡費無法加油？還是因為他詢問後驚覺有欠費情況，而趕緊去還清卡費，明明有欠款情況，竟敢回應無積欠油費情況？根本是故意欺騙。何文海說，據他調查，交通局緊急去繳欠費之後，上月29部車子有部份可以加油，但全部的車輛是到本月4日才完全解禁，可以加油。他要求交通局長說明，為何會出現積欠費用情況？堂堂的市政府車隊還被公告是欠油款客戶，管理出現什麼問題？未來要如何改善？並要求交通局加強管理，未來不應再出現類似情況。交通局表示，有關公務車油料支付作業，係按月彙整油料憑證等相關資料，並依會計簽付作業流程，匯款至加油公司；近期因相關人員更迭造成疏漏，而有8、9月油料未依繳費期限繳納完成之情形。目前均已繳費完成，並無欠繳狀況，交通局亦將檢討改善，避免類此情形發生。