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▲王仁甫（左起）、峮峮、許孟哲、蔡黃汝（豆花妹）、孫協志出席《飢餓遊戲》8週年記者會。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲《飢餓遊戲》迎來8週年，班底們許願明年去冰島慶祝。（圖／記者吳翊緁拍攝）

節目《飢餓遊戲》迎來8週年，今（5）日班底們王仁甫、許孟哲、孫協志、峮峮、蔡黃汝（豆花妹）出席記者會，王仁甫透露愛女樂樂目前正在加拿大念書，不介意即將滿18歲女兒交外國男友，甚至笑說：「黑人也不錯，很酷！」更曝光女兒的學費一年要2百萬，十分可觀。王仁甫樂見女兒在國外念書，有自己的發展和成長，但一家四口少了一人，難免家裡空蕩蕩，他坦言，以前吃飯的時候，樂樂都會嘰嘰喳喳聊天聊個不停，反觀現在兒子都是吃完飯就立刻回到房間去，但現在樂樂因為在國外人生地不熟很無聊，經常打電話回來和他聊天，他也開玩笑表示：「每次都說聊10分鐘，結果都聊1小時以上，聊第一天、第二天很開心，但一個禮拜後就想趕快掛電話。」被問到老婆季芹是否會因為女兒不在家而難過，王仁甫更趁機放閃，「她不會傷心，因為她有我，我還是可以陪在她身邊逗她開心。」提及先前女兒大曬比基尼照，他笑說國外很冷，女兒應該暫時不會有辣照，也不反對女兒在國外交男友，更自爆樂樂問他能不能和黑人交往，對此他也大方回應：「很讚欸，我很喜歡，覺得很酷、很帥，真的覺得都ok！」王仁甫透露，《飢餓遊戲》迎來8週年，由於去年（2024）節目奪下金鐘獎最具人氣獎，今年他們特別環島和粉絲一起玩遊戲慶祝，希望回饋給觀眾，也認為是很棒的回憶，他笑說明年9週年可以帶大家去加拿大看冰河，更許願可以到冰島去看極光。