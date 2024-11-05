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▲《感官世界：森田恭通》展出總計65件、汲取自藝術家2015年創作至今的十年攝影精華。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.05）

▲《感官世界：森田恭通》在「感官世界」的大主題下，展開5個子題作品。（圖／記者陳美嘉攝，2024.11.05）

永添藝術．金馬賓館迎來開展六週年大展《感官世界：森田恭通》（The Universe of Sensation: Yasumichi Morita），展覽由邵雅曼與龔卓軍合作策劃，永添藝術ALIENArt與東京Glamorous攜手展場設計，帶領觀眾走入日本最具影響力的設計師之一：森田恭通的空間詩學，展出總計65件、汲取自藝術家2015年創作至今的十年攝影精華。展覽在「感官世界」的大主題下，展開5個子題作品：「裸身－幻象感」、「雕塑－情動感」、「幽玄－神思感」、「神殿－聖域感」、「皇宮－榮華感」。這是森田恭通繼東京香奈兒美術館(CHANEL NEXUS HALL)及巴黎展出後，首度在台灣的大型展出。《感官世界：森田恭通》特展自2024/11/7至2025/11/02展出。受其建築設計師的背景影響，森田在觀察空間時對數學比例很敏感，透過鏡頭底下所雕刻出的光影視角，他開創出一種獨特視野，這樣的攝影既是對現實的重新發現與反思，亦是透過對鏡頭中真實世間的提問，來解放想像的世界，能令觀者投射超現實的感受。森田恭通來台展出的65件作品精華中，包含著名的《瓷裸》系列、從未面世的《羅丹×森田》系列、在巴黎發表的《陰翳禮讚 | 伊勢神宮》系列、以及受香奈兒支持創作的《陰翳禮讚 | 凡爾賽宮》系列，將帶給台灣的觀展者耳目一新的優雅美學。金馬當代美術館《感官世界》因應新展推出限時優惠，2024/11/7至2024/12/31，雙人入館套票早鳥優惠價180元、單人獨享早鳥優惠價100元。《感官世界》新展也與高雄市立美術館締結友館結盟，即日起至2025/3/16，憑高美館全票票根到金馬當代美術館可享「純看展」門票100元優惠。