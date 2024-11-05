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台灣民眾黨黨主席柯文哲近日接連捲入多項政治醜聞，而陷入京華城案的他，也被北院延押至明年1月。對此，成大教授李忠憲今（5）日直言，台灣民眾黨的出現是台灣未來的警鐘，它的存在既像是一劑無色無味的毒藥，又像是預示毀滅的警鐘，「這種表面上的中立實際上只是另一種形式的道德腐化，早已超越了藍綠惡鬥的界限」。李忠憲以「偽裝的中立與沉淪的先兆」為題在臉書發文說，台灣民眾黨的政治人物及支持者是道德最低落的，利用灰色的地帶，表面的中立，左膠的幌子，高舉各種環保、土地、世代、階級正義的大旗，什麼都敢說、什麼都敢做，超越藍綠的無恥作風。李忠憲認為，台灣民眾黨的出現是台灣未來的警鐘，沉淪和毀滅的先兆，好像是朋友的敵人、看似無害的毒藥，「藝人黃安可惡，但真正陷台灣入中國併吞陷阱，影響最大的反而是劉德華之類的」。李忠憲指出，台灣民眾黨的存在，既像是一劑無色無味的毒藥，又像是預示毀滅的警鐘，這個政黨在打著中立的旗幟下，利用社會的灰色地帶，假借左膠的正義名義，把環保、土地、世代和階級正義的議題轉化成為他們操控民意的工具。