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▲反菸害防制法之規定，違者最高可處新臺幣20萬元至100萬元。（圖／南投縣衛生局）

▲南投縣政府衛生局裁處17件網路刊登類菸品(電子煙)或指定菸品(加熱菸)之案件。（圖／南投縣衛生局）

癮君子注意了！日前在南投縣有一位高中生，，結果遭其他民眾檢舉，後續被當地衛生局依據菸害防制法裁罰新臺幣20萬元罰鍰，相關規定也曝光了。南投縣政府衛生局昨（4）日發出新聞稿，一位還在就讀高中的學生小明(化名)，日前在朋友慫恿之下，一時好玩於網路上張貼電子煙圖片，經民眾發現並向衛生局檢舉。事後小明雖辯稱僅有張貼圖片，沒有任何販售行為也沒有進貨，自己也完全沒有吸電子煙，但經調查事證明確，衛生局依據菸害防制法裁罰新臺幣20萬元整罰鍰！因為菸害防制法於民國112年3月22日修法後，全面禁止類菸品(電子煙)或其組合元件以及未經核定通過健康風險評估之指定菸品(加熱菸) 或其必要之組合元件，輸入、製造、販賣、展示、廣告、供應及使用都不行！而在網路上張貼類菸品(電子煙)或未經核定通過健康風險評估之指定菸品(加熱菸)相關資訊，均違反菸害防制法第15條之規定。南投縣政府衛生局陳南松局長呼籲民眾：「網路張貼類菸品(電子煙) 或指定菸品(加熱菸)之文字、圖片，都違反菸害防制法之規定，違者最高可處新臺幣20萬元至100萬元！」事實上，《菸害防制法修正案》在2023年3月22日上路之後，電子煙在台灣已經全面視為違法菸品，，攜帶入境最高罰新台幣500萬元。此外，菸害防制法第15條第2項也明訂，民眾不得使用非法菸品，最高可罰1萬元。菸害防制新法上路之後，國健署菸害防制組也開始在全台各地進行稽查，結果光是2024年1至7月，查獲違法電子煙販售、輸入、使用之行為，累積開罰金額已突破2000萬，也顯見有許多民眾還不知道相關規範已經變更，仍在陸續踩雷受罰。此外，南投縣政府衛生局到今年9月份為止，已裁處17件網路刊登類菸品(電子煙)或指定菸品(加熱菸)之案件，露天(8件)、Instagram(4件)、蝦皮(3件)、Dcard(1件)、7-11賣貨便(1件)，，同儕的影響更容易使學生不慎觸法！衛生局呼籲民眾切勿以身試法，一時好奇恐將荷包失血！