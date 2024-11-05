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▲國民黨市議員劉士州收到友人訊息，批評交通局長葉昭甫一直在包庇性騷案。（圖／記者顏幸如攝，2024.11.05）

▲副市長黃國榮答詢時主張，該案一直在走標準程序，葉昭甫（右）並無包庇問題。（圖／記者顏幸如攝，2024.11.05）

台中市交通局張姓處長多年來性騷多名女員工事件，市長盧秀燕雖已出面滅火，但離譜行徑連藍營自己人都看不下去。國民黨市議員劉士州再驚爆，該處原本共用大辦公室，處長為了騷擾女性，特別隔出獨立空間，女性員工要進處長室送公文都非常害怕；民進黨議員則要求成立調查小組，徹查交通局長葉昭甫是否吃案，並要求他接受性平教育；葉昭甫則首度公開對交通局同仁道歉。台中市議員揭發市府交通局張姓處長性騷女員工一事，議員們不分藍綠同感憤慨。一直被視為友盧議員的劉士州，今（5）日質詢時特別唸出一段朋友傳的簡訊，對方表示「其實被害人都有找局長報告過，這個局長一直在包庇，應該要下台。我朋友的女兒因此還辭職。可惡！現在處長的辦公室，本來跟大家共用大辦公室，他為了騷擾女性員工，還特別隔開，不讓外面的同事看到，女性員工要送公文都非常非常害怕。」接著質詢的民進黨市議員蔡耀頡、江肇國，批評市府對性平事件無感，一直到市長盧秀燕雷霆震怒、主動宣示零容忍，議員們也不分黨派接獲陳情、指控交通局包庇、吃案，官員們才趕快動起來。蔡耀頡問葉昭甫，是否知道處長更改辦公室格局，遂行私人之便？葉昭甫則表示自己不會涉入廳舍綜整性調整、去管格局怎麼改，但該案成立後，所有程序都即時辦理、勿枉勿縱。蔡耀頡反問他「你連一句道歉都沒有嗎？你身為主管沒有責任嗎？」葉昭甫當即表示，「這是我主管業務，對於處長事件，我對交通局同仁非常抱歉」。但兩人仍要求副市長黃國榮，應該針對局長處理此事件有無包庇、違反性平SOP，並指若受害者對葉昭甫有信心，相信會受到主管保護，還會向議員檢舉，指控吃案、包庇嗎？不僅要調查，葉昭甫還該去上性平課程。