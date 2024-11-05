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高檢署檢察官黃錦秋在擔任警政署政風室主任期間，捲入「88會館之亂」遭到懲處後，不滿電視台新聞部簡姓經理影射她與88會館負責人林秉文熟識，並接受資助逾千萬元裝潢房子，憤而提告。台北地檢署檢察官今（5）日依加重誹謗罪起訴簡姓經理。引爆檢警出入爭議場所風波的「88會館之亂」，內政部警政署於民國112年初公布調查結果，並懲處多名警察；台灣高等檢察署將黃錦秋送交檢察官評鑑委員會評鑑，檢評會認定黃錦秋違失情節重大，報由法務部移送職務法庭審理。不過黃錦秋認為，111年11月間，擔任某電視台新聞部經理的簡姓經理，在媒體同業LINE群組製造不實言論，影射她與「88會館」負責人郭哲敏、林秉文熟識，並接受林秉文資助新台幣逾1000萬元以裝潢她的中壢新房子，已貶損她的人格及社會評價，因此對簡姓經理提告加重誹謗。台北地檢署起訴指出，簡姓經理否認發文，並辯稱不確定有加入媒體同業LINE群組，是在鏡週刊看過相關報導。但檢察官認為，鏡週刊報導並未提及相關內容，且根據媒體同業LINE群組的其他成員證稱，此群組為簡姓經理所創立，簡姓經理也確實於群組張貼文章，因此認定他未經合理查證，在特定多數人的群組散布不實訊息，因此依加重誹謗罪起訴。