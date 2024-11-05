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▲歐漢聲好奇，林美照應該不會因此走心。（圖／中天提供）

節目《小明星大跟班》將播出主題「這個玩笑會不會開過頭？明星樂極生悲事件簿」，吳宗憲在演藝圈縱橫多年，曾經得罪過人，也被得罪過，他就坦言曾經為了節目效果，虧林美照裝可愛：「都幾歲了？」坦言雖然不確定對方有沒有走心，但還是必須道歉，也透露曾有新人得罪他，因此封殺對方到現在，更曝光對方只發過一張專輯就消失在演藝圈。吳宗憲自爆曾在台上說錯話得罪前輩：「有個比我資深的大前輩，她在節目裡裝可愛，結果我說了一句：『都幾歲了？』那個姐姐後來整個錄影過程就比較不講話，我不知道她有沒有走心，但我要真心跟林美照姐姐道歉。」歐漢聲聽完後也好奇詢問：「可是以前豬大哥開她玩笑開得更誇張。」但吳宗憲認為開玩笑還是要看交情：「我跟美照姐就只是節目上認識，私底下沒私交，所以沒交情的話，這個話就變很重了。」不僅如此，吳宗憲也曾遇過不懂得察言觀色的新人：「原本設定頂缸表演完要讓新人來試試看，失敗也沒關係，但有個新人一直拱我，我已經拒絕一輪了，他還是一直弄，弄到最後我真的生氣，但我放在心裡沒講，只是那次之後我就把他封殺到今天，他只發一張專輯就殞落了。」