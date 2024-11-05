「綜藝鬼才」、「偶像製造機」詹仁雄製作的人氣男團真人選秀節目《原子少年2》，繼首播前登上美媒，2日播出日本、泰國、菲律賓、南韓國際男團交流賽前，預告片花被大批網友截取上傳YouTube，瀏覽次數破百萬，代表菲國的破億神曲天團SB19討論度最熱烈，正片播出後，引起東南亞網友暴動，大讚台灣的選秀節目內容太精采、製作精緻、繽紛絢爛，讓《原子2》又一夕之間紅遍全亞洲，對剛拿下金鐘獎的詹仁雄可說是錦上添花，也讓台灣男團躍上世界舞台。
X上充斥《原子2》標籤 海外粉絲：想快看下一集
最新一集「海外男團交流賽」投入300萬元經費，重磅請到菲律賓的大勢天團SB19、剛推出新單曲的泰國首席男團PERSES、出道半年的新人韓團NCHIVE、以及充滿潛力的日團D.O.L，與台灣少年比舞，正片上週六播出後，社群平台X上滿滿都是「#atomboyz2」的標籤，以及菲國天團SB19、泰國男團PERSES、韓團NCHIVE的表演片段或訪談，幾乎每支影片點閱數都破萬，甚至有台灣網友在Dcard上的討論串截圖，外國觀眾一面倒稱讚《原子少年2》：「好好看的節目」、「可以幫上字幕嗎」、「製作很精美」、「好熱血」、「想趕快看下一集！」
台灣少年IG粉絲數增加 求製作其他語言版本
節目中，台灣4支隊伍和4國男團同台的畫面頗壯觀、養眼，評審玖壹壹成員健志驚豔SB19 Live的唱跳功力了得，相關YouTube影片留言區湧入大票海外粉絲，除了表達對《原子少年2》的喜愛，也期盼除了分享英文字幕的影片，也能有其他語言的版本，《原子2》的官方頻道也有許多外國觀眾催促上架第11集正片，其中不乏「A’tin」（SB19粉絲暱稱），另外，不少外國觀眾不忘稱讚台灣少年的實力不容小覷，部分少年的粉專追蹤數也上漲，證明《原子少年2》在國際上的知名度大大提升。
「最近的男孩」演唱會秒殺 電影院看9日總決賽
《原子少年2》即將於本月9日在南港Legacy TERA舉行「最近的男孩」演唱會，日前門票一開賣，不到1分鐘即被搶購一空，而當天剛好是總決賽播出日，官方在大直美麗華舉辦「少年陪你看：總決賽特映場」，不僅能在大銀幕上看該集節目，少年們也會出席，陪伴粉絲觀看決賽，一起見證《原子少年》第二季冠軍團的誕生，同樣決賽特映場的電影票也是秒殺賣光，讓少年們都非常開心，紛紛發文感謝粉絲的支持。
馬上行動力挺 ：https://hidol.fan/atomboyz
《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架
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最新一集「海外男團交流賽」投入300萬元經費，重磅請到菲律賓的大勢天團SB19、剛推出新單曲的泰國首席男團PERSES、出道半年的新人韓團NCHIVE、以及充滿潛力的日團D.O.L，與台灣少年比舞，正片上週六播出後，社群平台X上滿滿都是「#atomboyz2」的標籤，以及菲國天團SB19、泰國男團PERSES、韓團NCHIVE的表演片段或訪談，幾乎每支影片點閱數都破萬，甚至有台灣網友在Dcard上的討論串截圖，外國觀眾一面倒稱讚《原子少年2》：「好好看的節目」、「可以幫上字幕嗎」、「製作很精美」、「好熱血」、「想趕快看下一集！」
台灣少年IG粉絲數增加 求製作其他語言版本
節目中，台灣4支隊伍和4國男團同台的畫面頗壯觀、養眼，評審玖壹壹成員健志驚豔SB19 Live的唱跳功力了得，相關YouTube影片留言區湧入大票海外粉絲，除了表達對《原子少年2》的喜愛，也期盼除了分享英文字幕的影片，也能有其他語言的版本，《原子2》的官方頻道也有許多外國觀眾催促上架第11集正片，其中不乏「A’tin」（SB19粉絲暱稱），另外，不少外國觀眾不忘稱讚台灣少年的實力不容小覷，部分少年的粉專追蹤數也上漲，證明《原子少年2》在國際上的知名度大大提升。
「最近的男孩」演唱會秒殺 電影院看9日總決賽
《原子少年2》即將於本月9日在南港Legacy TERA舉行「最近的男孩」演唱會，日前門票一開賣，不到1分鐘即被搶購一空，而當天剛好是總決賽播出日，官方在大直美麗華舉辦「少年陪你看：總決賽特映場」，不僅能在大銀幕上看該集節目，少年們也會出席，陪伴粉絲觀看決賽，一起見證《原子少年》第二季冠軍團的誕生，同樣決賽特映場的電影票也是秒殺賣光，讓少年們都非常開心，紛紛發文感謝粉絲的支持。
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《原子少年2》播出資訊
8/24起 每週六
晚間八點｜TVBS歡樂台、TVBS精采台首播、LINE TV首播
晚間十點｜中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝iQIYI、LINE TV上線
8/30起 每週五
晚間十點｜中視播出
8/31起 每週六
晚間六點｜《原子少年2 ATOM BOYZⅡ》官方Youtube頻道彩蛋版正片上架