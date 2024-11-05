我是廣告 請繼續往下閱讀

日前，由知名主廚梁社漢領軍的團隊，為八方雲集集團奪得台北牛肉麵節金牌殊榮。梁社漢不僅是享譽兩岸的知名主廚，更於2018年開始與八方雲集合作，推出全台知名排骨飯品牌。今年，梁社漢排骨邁入第五年，為回饋消費者的支持，將在11月6日（三）至11月8日（五）期間，於全台梁社漢排骨門市推出點餐免費送滷蛋的活動(任購一飯/麵類主食贈滷蛋) ，預計一天可送出多達八萬顆的滷蛋。梁社漢主廚表示：「感謝台北牛肉麵節的肯定。我一直認為台灣的庶民小吃有其獨特的美味。台灣聞名的小吃中，除了牛肉麵與滷肉飯，炸排骨這個餐點也是能夠代表台灣的美食。梁社漢的排骨飯遠近馳名，我們的米飯選用來自東部的花東米，炸排骨選用帶骨里肌肉每日新鮮配送，每一塊排骨都是厚切，要有160g以上才合格，重點是我們的排骨強調現點現炸，這樣才能鎖住肉汁並保留酥脆的口感。好的原料不需要過多的調味就能吃出排骨的酥嫩。當然，除了排骨飯之外，我也想為大家推薦梁社漢的排骨麵。梁社漢的排骨麵湯頭，與我們獲獎的牛肉麵一樣，都是我個人30年主廚經驗的累積。這碗排骨麵的湯頭工序比金牌牛肉麵還複雜，要先用豬龍骨炸排骨酥，然後將排骨酥跟蔬果一起燉煮，至少要熬煮兩小時以上，其實這相當就是粵菜裡煲湯的概念，這碗排骨麵，絕對是我個人非常推薦也用心的作品，麵食與排骨的搭配非常美味，請大家一定要來嚐嚐看。」八方雲集董事長林欣怡表示：「梁社漢排骨是目前集團持續展店的重心，已在台設立230家門市，為集團挹注超過30億的年營收。這五年來，我們非常感謝全台消費者的支持，因此，在11月6日至11月8日這三天，推出五週年感恩回饋活動，為大家補充優良蛋白質。同時，我們也邀請消費者一起來品嚐我們的招牌麵點，特別是梁社漢師傅30多年經驗精心熬製的排骨麵湯頭。未來，除了八方雲集與梁社漢排骨，我們也會陸續推動集團旗下芳珍蔬食、丹堤咖啡等品牌的各種活動，讓台灣消費者擁有更多美食選擇。」