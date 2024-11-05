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▲亞洲盃資格賽第2階段將在11月21日於台灣主場登場。（圖／中華籃協提供）

中華男籃備戰亞洲盃資格賽名單昨天公布，培訓將於今（5）日起，於晧宇國際亞洲區籃球培訓中心開始訓練。第一階段是以國內選手為主的的集訓安排，待11月13號所有選手到齊後，正式開始第二階段的集訓。根據籃協說法，目前第一階段訓練，在CBA效力於上海大鯊魚的劉錚已經赫然在列。中華隊本次亞洲盃資格賽15人名單中，在中國CBA打球的有4人，日本B. LEAGUE 有3人。國內職籃TPBL有7人，PLG有1人，陳盈駿、林庭謙、劉錚、林秉聖，在日本B. LEAGUE打球的阿巴西和游艾喆也回歸。亞洲盃資格賽第2階段將在11月21日於台灣主場登場，籃協方面接受《NOWnews》訪問時表示，為因應旅外選手返台行程不一，在協調國內聯盟、各隊賽程及與選手溝通後，圖齊總教練擬定了兩階段的訓練計畫。11月5日開始，先利用國內職籃聯盟的賽程空檔召集能夠配合出席的球員，展開第一階段的戰術演練，並邀請菁英潛培計畫的UBA好手陪練，於此同時教練團每日皆會召開情蒐會議深入了解香港及紐西蘭的組訓狀況。今天參與第一階段訓練的選手有：高錦瑋、林俊吉、劉錚、 蘇士軒、 馬建豪、 周桂羽 、陳冠全 及高柏鎧等8人。而待11月13日所有旅外球員返台後、全員到齊正式展開第二階段的集訓。籃協副秘書長張承中表示，3位旅日打B. LEAGUE 和3位效力於CBA的幾名選手，這幾天分別會回來。