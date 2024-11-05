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▲有10多位有醫療背景的熱心民眾前往幫忙，最終這班高鐵在新竹站臨停，讓癲癇病患下車前往醫院接受治療。（示意圖／取自pixabay）

這個社會各個角落依舊充滿著溫暖！近期有位女網友搭乘高鐵時，突然聽到廣播「車上有人急需醫療協助」，結果身旁阿姨二話不說拿起包包就往前衝，緊接著車上至少10人以上也都跟著衝過去幫忙，完整過程也讓大批台人狂讚：「人間有愛，你們都是天使」。原PO在社群平台Threads發文，搭乘高鐵北上時，廣播突然說「車上有人急需醫療協助」，身旁的阿姨立即抓著包包往前衝，大約10人跟著往前衝，邊跑邊呼喊「前面的幫忙按開車門！」這一幕讓她看了覺得超帥又感動。後續經過了解，原來當時這列高鐵上，有乘客癲癇發作，隨即旁邊的乘客幫忙按壓緊急鈴，車輛也進行廣播，立即有10多位有醫療背景的熱心民眾前往幫忙，最終這班高鐵在新竹站臨停，讓癲癇病患下車前往醫院接受治療。暖心貼文曝光後，立刻吸引超過1.1萬人按讚，更有知情人證實，當時車上有台大醫院總院的醫護，正要去六龜育幼院當志工，恰巧遇上這班列車的緊急醫療狀況，也立即衝上前幫忙。不少網友也紛紛回應，「這才是台灣人的熱心與善良，人間有愛，你們都是天使」、「不是所有英雄都穿著披風」、「好幸運又溫暖的班車，處處充滿熱血助人的醫護人員與民眾這是社會大眾的福氣」。如果在路上目睹了癲癇患者發作該怎麼辦？過去衛服部南投醫院就曾發布衛教資訊，解釋癲癇大發作時的緊急處理，步驟如下：1.將患者翻成側臥並保持呼吸道通暢。2.保護患者的頭部，移開易造成傷害的物件或家俱，防止意外發生。3.解開患者身上約束的衣物如領帶、緊身的衣物等。4.當患者牙關緊閉時請勿強行撬開患者牙關以免牙齒脫落或傷害舌唇。壓舌板不一定要放，如來得及，應放在左或右側的臼齒間。5.勿強行約束患者抖動的身體以免造成傷害如骨折。6.在患者未完全清醒前請勿餵食或服藥，不要試圖中止他發作。7.在發作過後請讓患者安靜休息，家屬應在旁陪伴，並詳細記錄發作的過程與時間，提供醫師參考。