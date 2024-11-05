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▲秋冬不只是流感好發季節，帶狀疱疹的風險也上升，尤其糖尿病患者應多注意。（示意圖／取自Pixabay）

據統計，台灣現在的糖尿病人口已超過250萬人，而糖友除須注意飲食等生活習慣外，對於俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹也要加倍提防。醫師指出，第2型糖尿病患者發生皮蛇的機率是一般人2倍，發作後還會提高中風風險，建議糖友積極接種帶狀疱疹疫苗以降低重症機率。中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅說，每年秋冬是流感好發季節，若年滿50歲，隨著年齡增加、免疫力降低，帶狀疱疹的風險也會上升，特別是糖尿病患者，因為免疫功能較低，發作機率更高。歐弘毅指出，根據相關研究，第2型糖尿病患者發生帶狀疱疹的可能性約為一般人2倍，發生疱疹後神經痛的風險也比一般人高1.5倍；此外，帶狀疱疹對糖友的血糖控制有負面影響，可能使患者發生中風、心肌梗塞等心血管疾病的機率增加。此外，歐弘毅說，帶狀疱疹會沿著皮節發作，最常見是單側的疼痛性、水泡性皮疹，除可能引發疱疹後神經痛等併發症，若發生在眼部周圍，嚴重時可能導致失明；若發生在第7對及第8對腦神經，則可能引起頭痛、眩暈及顏面神經失調等問題。歐弘毅強調，許多糖尿病患者在未罹患帶狀疱疹前往往不以為意，直到發病、出現嚴重結痂和劇烈疼痛後才積極就醫，不過帶狀疱疹若未能及時處理，不僅影響生活品質，還可能對情緒產生負面影響，因此提醒糖尿病患者加強預防帶狀疱疹。歐弘毅醫師說明，糖尿病患者唯有透過日常保健及接種疫苗，提升防禦力，才能有效避免感染發生。其中又以流感、新冠肺炎、肺炎鏈球菌及帶狀疱疹為首要建議施打的疫苗。中華民國糖尿病衛教學會、中華民國糖尿病學會與國內多位糖尿病專家學者，日前已建立臨床指引工作小組，針對糖尿病患者應接種的疫苗提供建議，糖友最好接種「4大疫苗」，包括流感、新冠肺炎、肺炎鏈球菌、帶狀疱疹疫苗等，以防患病後轉為重症更有損健康。