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濟洲公司飛馬牌特調咖哩粉遭檢出含有致癌疑慮的蘇丹色素一號，繼台北市、新北市教育局後，台中市、桃園市、基隆市教育局已相繼公布校園午餐食材暫停使用咖哩粉、塊、辣椒粉等調味料。飛馬牌特調咖哩粉上週遭新北市衛生局檢出蘇丹色素一號，要求下架回收，台北市教育局昨（4）日經清查後發現台北市有3所學校營養午餐有使用該品牌咖哩粉，上月底已要求下架。但為了確保食安，已宣布學校本學期禁止使用咖哩粉、辣椒粉等相關調味料。新北市也在清查市轄學校並未使用到該批品項，但仍已在10月函文各級學校，宣布到明（2025）年1/20前，學校午餐暫緩使用辣椒粉、咖哩粉。台中市教育局、桃園市政府教育局、基隆市政府教育局也在今日陸續公布校園午餐食材暫停使用咖哩粉、塊、辣椒粉等調味料。其中，台中市教育局表示，遭檢出蘇丹紅的飛馬牌咖哩粉，經過台中食安處查確認未流入中市的學校營養午餐。校園午餐食材暫停使用咖哩粉、塊、辣椒粉等調味料至明年1/20為止。並強調，台中市學校午餐契約範本原本就已明文規定，食用油等調味料具正字標記或TQF驗證標章，或須使用經檢驗合格或合法登記的工廠產品，不得使用包裝不完整及未經檢驗合格的雜牌食品。桃園市政府教育局表示，市內學校營養午餐無使用遭查有蘇丹紅品牌的咖哩粉，但為了確保校園食安，即日起到本學期結束，學校營養午餐停止使用咖哩粉、辣椒粉等辛香料，待疑慮解除後再恢復使用。基隆市政府教育處表示，清查各校廚房後，皆無使用飛馬牌特調咖哩粉，學校食材平台也未輸入此問題產品。除了通知各校及團扇業者暫停使用此品牌產品外，市內各學校即日起到明年1/31為止，禁止使用辣椒粉、咖哩粉、薑黃粉，包含原料也列為禁止範圍。