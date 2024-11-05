雙11購物大戰開打，台中市飯店業卯足勁拚買氣，台中福華大飯店即日起線上線下同步祭出超殺優惠迎戰。其中，線上「饗福商城」與台中福華票券商城有多款發燒爆品下殺5折起；館內住房則推出兩人同行，每人只要1111元，優惠直逼23折。另館內中、西餐廳特推加一元多一吃活動，多樣化優惠選擇輪番上陣，抗通膨就靠這一波。
福華飯店迎戰雙11，即日起至11月15日推出的各項大優惠，包括1F豪吧門市、饗福商城線上線下同步精選的發燒爆品下殺5折起，其中必買推薦的常溫鮑魚佛跳牆禮盒，加11多1盒，5折優惠價1591。熱銷斷貨王－「饗福冷凍牛肉麵禮盒」，加110元多一盒，兩盒優惠790元；還有暖冬必嚐的指定款煲湯，共有五款口味─松茸養身燉土雞湯、黑蒜雞湯、老酒麻油雞湯、聖皇燉雞湯、聖皇燉羊腩湯，加價11元可購買好餃子手工水餃一包，立冬食補之餘，只要再加價11元即可將熱銷夯品-好餃子帶回家，雙11雙享受。
此外，強檔必囤的雪蛤燕窩飲、台中福華滴雞精等熱銷禮盒，買3盒現折1111元，優惠71折起。寢具生活精品更是現省千元起，天然極細羽毛枕2顆加枕套2件，優惠價1999元相當於55折。天然極細羽毛被1件加被套1件，優惠價6099元，67折優惠。另有限時1111驚喜券，線上票券商城即日起至11月11日，購買好餃子手工水餃5包，加贈主廚私房料理-堅果花椒醬一瓶，下殺65折。台中福華線上商城激省攻略，現在不買要等明年。近年來台中福華大飯店積極拓展線上商城，並逐年成長，預計本次雙11檔期，將帶動電商業績較去年同期成長15%-20%。
台中福華館內住房即日起至11月11日，也推「爽住1111」限時限量超值快閃，平日入住高級單床房兩人同行，每人每晚只要1111(不含早)，原價是8600+10%，相當於下殺23折起。另高級雙床房平日四人同行，每房3333(不含早)，每人最低833起，此專案限於官網預訂。
全館餐飲方面，即日起至11月15日 期間，推出平日餐期「加1元」超值優惠活動，例如館內中餐廳3F江南村、16F海華樓，可享經典一鴨三吃「加 1元」多1吃，贈「避風塘鴨架」或「鹽酥鴨架」二選一。3F覓舍全日餐廳享點購義大利麵、燉飯或精選主菜，加 1 元即贈「帕瑪森松露薯條」一份，用銅板爽吃星級美食，美食控快把握機會。國旅卡放大術看這邊，活動期間持國旅卡於1F豪吧門市、線上饗福商城消費，享下單即贈禮及消費滿額禮。線上訂購：https://tc-howard.com/ 饗福商城
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此外，強檔必囤的雪蛤燕窩飲、台中福華滴雞精等熱銷禮盒，買3盒現折1111元，優惠71折起。寢具生活精品更是現省千元起，天然極細羽毛枕2顆加枕套2件，優惠價1999元相當於55折。天然極細羽毛被1件加被套1件，優惠價6099元，67折優惠。另有限時1111驚喜券，線上票券商城即日起至11月11日，購買好餃子手工水餃5包，加贈主廚私房料理-堅果花椒醬一瓶，下殺65折。台中福華線上商城激省攻略，現在不買要等明年。近年來台中福華大飯店積極拓展線上商城，並逐年成長，預計本次雙11檔期，將帶動電商業績較去年同期成長15%-20%。
台中福華館內住房即日起至11月11日，也推「爽住1111」限時限量超值快閃，平日入住高級單床房兩人同行，每人每晚只要1111(不含早)，原價是8600+10%，相當於下殺23折起。另高級雙床房平日四人同行，每房3333(不含早)，每人最低833起，此專案限於官網預訂。
全館餐飲方面，即日起至11月15日 期間，推出平日餐期「加1元」超值優惠活動，例如館內中餐廳3F江南村、16F海華樓，可享經典一鴨三吃「加 1元」多1吃，贈「避風塘鴨架」或「鹽酥鴨架」二選一。3F覓舍全日餐廳享點購義大利麵、燉飯或精選主菜，加 1 元即贈「帕瑪森松露薯條」一份，用銅板爽吃星級美食，美食控快把握機會。國旅卡放大術看這邊，活動期間持國旅卡於1F豪吧門市、線上饗福商城消費，享下單即贈禮及消費滿額禮。線上訂購：https://tc-howard.com/ 饗福商城