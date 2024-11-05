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▲李珠珢被爆已離開起亞虎啦啦隊，現在韓媒也證實她不僅退隊，與經紀公司的合約也結束了。（圖／李珠珢IG）

▲李珠珢的IG頭貼從原本的貓咪圖案換成現在身穿黃色小可愛的照片。（圖／李珠珢IG）

▲李珠珢上個月底分享自己染頭髮的限時動態，之後就未再分享自拍。（圖／IG@my._.chuuu、＠mono_tone_asin）

韓國啦啦隊女神李珠珢近日被爆已從南韓職棒起亞虎啦啦隊退出，名字被新增在「退役成員」名單內，李珠珢對此沒有多做說明，只是悄悄換了IG頭貼。現在韓國媒體《MyDaily》更獨家爆料，。好消息曝光後，讓台灣粉絲超級期待，希望李珠珢可以跟學姐李多慧一樣，選擇來台發展。韓媒《MyDaily》昨日獨家報導李珠珢與經紀公司APEX解約的消息，更表示李珠珢確定退出起亞虎啦啦隊，已獲得APEX的證實。日前起亞虎球隊在比賽中獲勝時，李珠珢也不像其他啦啦隊員，興奮發出慶祝照片，她只默默貼了奪冠徽章在限時動態上，似乎當時就已經離開，所以不便再有更多表態。未來起亞虎球場上看不到李珠珢身影，讓不少球迷超級難過，因為李珠珢憑藉自身魅力，早已擄獲眾多粉絲芳心。她在球場上補完妝又起身跳三振舞的影片，目前已在YouTube累積超過9千萬人次點閱；自帶超高人氣的李珠珢，未來會續留韓國啦啦隊，還是轉為藝人出道？下步動向吸引外界高度關注。《MyDaily》報導稱，李珠珢目前正在休息當中，應該也會趁這段放假日子，好好思考到底要待在國內還是去國外活動。目前年僅20歲的李珠珢，IG已有103萬粉絲追蹤，其中不乏台灣的支持者。許多台灣粉絲都希望，李珠珢能跟隨李多慧的腳步，離開起亞虎後就到台灣發展。而目前李珠珢IG沒有任何公開回應，但她悄悄把原本貓咪卡通圖案的大頭貼換掉，改成自己的身穿黃色小可愛的照片。日前李珠珢也趁休假去染了金髮，從原本鄰家女孩的黑髮造型，變成成熟性感的淺髮色，是不是為了新出發做準備，目前還不得而知。