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年關將近，勞動部提醒，未休特別休假日數，除非經勞雇協商遞延至次一年實以外，其餘日數不論未休原因為何，雇主均應結清發給勞工工資。勞動部勞平司長黃維琛也列舉前7大違法樣態，包括「雇主因勞工自行離職而未結算未休日數工資」、「年度終結未於規定期限內核發未休日數工資」等。勞動部說明，勞工如在同一事業單位，繼續工作滿一定期間者，雇主應依《勞動基準法》第38條規定，給予特別休假，勞雇雙方得協商以勞工受僱當日起算，每一週年之期間、曆年制（1月1日至12月31日）、會計年度、學年度（學校）或勞雇雙方約定年度之期間行使特別休假權利。但是不論約定用那一種方式給假，凡是年度終結勞工未休畢之特別休假日數，雇主即應發給勞工特別休假未休日數之工資。黃維琛表示，發給工資期限須在契約約定之工資給付日，或至遲於年度終結後30日內發給。他補充，如經勞雇雙方協商同意，未休完特休假得遞延至次一年度實施，但隔年仍有未休畢之日數，雇主應按原特別休假年度終結時，應發給工資基準計發工資。1. 雇主因勞工自行離職而未結算未休日數工資2. 年度終結未於規定期限內核發未休日數工資3. 特別休假未休日數工資金額計算有誤4. 雇主逕自排定勞工的特別休假5. 未給予部分工時勞工特別休假6. 勞工工作滿1年只給特別休假7日7. 事先與勞工約定所有特別休假均直接拆發工資黃維琛舉例，幾個違規態樣，像是員工滿半年就有3天特休假，滿1年就有7天特休假，合計坐滿1年就有10天（3天+7天）特休假，但部分雇主會以滿1年有7天，呼籲半年的3天假期，造成員工損失。另外，他也提到，特休假是勞工權益，享有「優先排假權」，因此雇主禁止直接排定員工應該何時修假。但也提醒，現實上勞工休特休假也涉及到公司排班及同事代班，因此也呼籲安排休假時，勞資應該進行溝通，避免出現爭議，「權力行使上還是互相留有空間」，目前規定是比較偏向於勞方，但也要考慮整體人力安排、同事代班等情況。他表示，若出現違法情況，可開罰2萬元至100萬元，縣市政府可能會依照情節輕重，最多還可以再提高罰則至150萬元；過去幾年平均違法案件數為500件，每年開罰金額約1000萬元。勞動部提醒，雇主如有違反相關規定，勞工可檢具相關事證，就近向當地勞工行政主管機關【直轄市、縣(市)政府勞工局（處）或社會局（處）】或勞動部1955專線提出申訴，以維權益。