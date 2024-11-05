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▲國民黨立委羅廷瑋長年關注台灣電競產業。（圖／NOWnews攝影中心）

2024《英雄聯盟》LOL世界賽日前落幕，最終由韓國LCK賽區T1奪冠，這也是選手Faker個人第5座冠軍獎盃。長年關心台灣電競產業的國民黨立委羅廷瑋見此感嘆，「台灣電競產業已經進入加護病房！不是下重藥，給錢而已，現在是一定要專法，才有可能讓它（台灣電競產業）起死回生。」呼籲行政院應該提出院版「電競專法」，送到立法院讓立委來討論。2024《英雄聯盟》LOL世界賽自9月25日開賽，在11月2日迎來最終決戰，由LCK賽區第四種子T1以及LPL賽區第一種子Bilibili Gaming（BLG）角逐S14的總冠軍。最終，由選手Faker領軍的T1，以3:2成功衛冕世界冠軍，這場總決賽甚至打破電競賽事史上最高收視率，吸引逾 694 萬同時觀看數高峰。面對無論是南韓、中國電競產業持續興盛，長年關心台灣電競產業，並成立立法院「台灣ACG及電子競技產業政策合作交流促進會」的羅廷瑋受訪時感嘆，「台灣電競產業已經進入加護病房！不是下重藥，給錢而已，現在是一定要專法，才有可能讓它（台灣電競產業）起死回生。」羅廷瑋回憶，2012年台灣職業《英雄聯盟》隊伍台北暗殺星（TPA） 拿到世界冠軍，那是最風光一次，當時台灣國人的態度，就是「誰得獎，我們就關注哪一個產業，為哪個產業發聲」，當時有天時、人和，專法卻沒有出來，現在推出的政策，卻都是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，比如說電競替代役、捐助戰隊可抵稅，這都是一個小部分，並沒辦法搶救電競這個病患。羅廷瑋也談到，這不是只靠「投錢」就能救得了，現在是其他戰隊也相繼要崩潰，整個社會環境對電競產業不夠友善。他感嘆，其他體育項目選手，像是羽球、桌球等選手得到了獎項、獎金，對於退休生活就能好好規劃，可是像電競這種新興體育產業，「我們難道還要再花10年、20年，才要慢慢重視他們嗎？不好意思，我們已經輸在世界潮流了。」羅廷瑋提及，反觀電競強國南韓，他個人認為，台灣、南韓選手絕對沒有高低之差，台灣有人才，可是輸在整個政府機構問題，像是南韓有「文化體育觀光部」，反觀台灣， 因為有所謂電競專門科系，所以歸教育部管轄，好不容易最近電競納入為體育項目，又歸體育署管轄，有關娛樂稅、娛樂業，又是文化部在管。羅廷瑋感嘆，這樣的體制就會造成電競上沒有辦法有很大的作為，所以才希望有專法，把文化、體育、觀光「三位一體」邀集一起照顧，這才是政府現在應該要做的。羅廷瑋也說，台灣電競巔峰絕對不是像是TPA奪冠後曇花一現，像是2022年台灣選手「爆哥Neal」也曾拿下《跑跑卡丁車》韓國聯賽S2總冠軍，但這些優秀選手，很可能很快就面臨退休或被外國挖角，「世界各國都在搶人大作戰，就是台灣不珍惜。」羅廷瑋說，從TPA到現在T1拿到冠軍，看起來沒過幾年，但這10年台灣與南韓真正落差已經達到50年。他呼籲，只有政府痛定思痛立專法、基本法，請行政院產生出院版，才有辦法讓台灣電競有一線生機，呼籲行政院應該提出院版「電競專法」，送到立法院讓立委來討論。