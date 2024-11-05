雪梨馬拉松加入大滿貫行列！世界馬拉松大滿貫（World Marathon Majors）過去一共有6個年度城市馬拉松，因而被稱為「世界六大馬拉松」。不過，近日官方宣佈，自2025年「雪梨馬拉松」將加入六大馬行列，成為年度第七大滿貫賽事。賽事預計會在8月31日舉行，同時也是南半球首個被列入大滿貫等級的馬拉松賽事。
吸引2.5萬人參賽 明年規模有望提升
世界馬拉松大滿貫（英語：World Marathon Majors）是世界頂級馬拉松巡迴賽，自2006年設立，原先共有6個年度城市馬拉松，包括東京馬拉松、波士頓馬拉松、倫敦馬拉松、芝加哥馬拉松、柏林馬拉松以及紐約馬拉松，並在近日加入雪梨馬拉松，明年起將會有7個大滿貫等級的馬拉松賽事。
雪梨馬拉松起源於2000年的雪梨奧運，是南半球規模最大的馬拉松賽事，今年舉辦已經吸引2.5萬人報名參加，自2022年以來，參賽人數持續翻倍成長。據報導指出，預估2025年將有至少3.3萬人參賽，在宣布加入大滿貫行列後，或許還會再出現一波人數成長。
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世界馬拉松大滿貫（英語：World Marathon Majors）是世界頂級馬拉松巡迴賽，自2006年設立，原先共有6個年度城市馬拉松，包括東京馬拉松、波士頓馬拉松、倫敦馬拉松、芝加哥馬拉松、柏林馬拉松以及紐約馬拉松，並在近日加入雪梨馬拉松，明年起將會有7個大滿貫等級的馬拉松賽事。
雪梨馬拉松起源於2000年的雪梨奧運，是南半球規模最大的馬拉松賽事，今年舉辦已經吸引2.5萬人報名參加，自2022年以來，參賽人數持續翻倍成長。據報導指出，預估2025年將有至少3.3萬人參賽，在宣布加入大滿貫行列後，或許還會再出現一波人數成長。