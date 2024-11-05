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雪梨馬拉松加入大滿貫行列！世界馬拉松大滿貫（World Marathon Majors）過去一共有6個年度城市馬拉松，因而被稱為「世界六大馬拉松」。世界馬拉松大滿貫（英語：World Marathon Majors）是世界頂級馬拉松巡迴賽，自2006年設立，雪梨馬拉松起源於2000年的雪梨奧運，是南半球規模最大的馬拉松賽事，今年舉辦已經吸引2.5萬人報名參加，自2022年以來，參賽人數持續翻倍成長。